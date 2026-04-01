일본 축구의 대이변, ‘축구 종가’ 잉글랜드 상대로 역사적 첫 승

잉글랜드 꺾은 일본 축구 대표팀. 사진=AP/뉴시스

잉글랜드 꺾은 일본 축구 대표팀. 사진=AP/뉴시스

일본 축구가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞두고 이변을 만들어냈다. 축구 종가 잉글랜드를 꺾었다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본은 1일 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 열린 A매치 평가전에서 잉글랜드를 1-0으로 제압했다. 이변이다. 일본의 FIFA랭킹은 18위로 잉글랜드(4위)보다 15계단이 낮다. 필 포든(맨시티), 콜 파머(첼시), 모건 로저스(애스턴 빌라), 앤서니 고든(뉴캐슬) 등 세계 빅클럽에서 뛰는 선수들이 즐비하다. 주포 해리 케인(바이에른 뮌헨)이 결장했지만 세계 최강의 전력을 자랑한다.

해결사는 미토마 가오루(브라이턴 앤 호브 알비온)였다. 전반 23분 나카무라 게이토(랭스)의 패스를 받은 미토마가 선제골을 터뜨렸다. 이 한 골 잘 지켰다. 일본은 이날 점유율에서 30%-70%로 밀렸다. 슈팅 수에서도 7-19, 유효 슈팅 2-4로 뒤졌지만 끝내 승리를 거머쥐었다. 이로써 일본은 잉글랜드와 4번째 대결 만에 승리하면서 통산 전적에서 1승1무2패가 됐다.

만만치 않은 전력이다. 일본은 모리야스 감독 체제에서 월드컵 우승 경력이 있는 우루과이와 독일, 스페인, 브라질을 꺾었다. 이번 3월 유럽 평가전에서 스코틀랜드에 이어 잉글랜드까지 꺾으면서 다가오는 북중미 월드컵에서의 호성적을 기대케 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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