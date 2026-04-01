‘득점 실종’에 커지는 위기감… 월드컵 앞둔 홍명보호 괜찮나

사진=AP/뉴시스

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최종 모의고사에서 무득점, 홍명보호가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞두고 극심한 공격력 부재를 드러냈다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 1일 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 경기장에서 열린 오스트리아와 3월 A매치 두 번째 경기에서 0-1로 패했다. 지난달 28일 코트디부아르와의 첫 번째 평가전에서 0-4로 패한 한국은 2연패로 유럽 원정을 마쳤다.

날카로운 공격력이 실종됐다. 홍명보호는 북중미 월드컵을 앞두고 열린 2경기에서 무득점에 그쳤다. 지난 달 28일 코트디부아르전에서 골대만 3번 맞추는 게 전부였다. 오스트리아전에서는 그마저도 없었다.

최정예를 내세우고도 무기력했다. 한국은 이날 손흥민(LAFC)과 이강인(PSG), 이재성(마인츠) 등 유럽파 핵심 멤버를 선발로 내세우고도 실마리를 찾지 못했다. 기록이 말해준다. 한국은 이날 11개의 슈팅을 날렸으나 유효슈팅은 2개에 머물렀다. 예리한 슈팅이 없었다는 의미다. 반면 오스트리아는 슈팅 5개, 유효슈팅 1개로 효율성이 있었다.

가장 큰 문제는 중원이다. 중원에서 공격의 활로를 뚫어주는 해결사가 없다. 그렇다보니 공격 루트가 굉장히 단순해졌다. 이날 중원은 백승호(버밍엄시티)와 김진규(전북 현대)가 나섰다. 지난 코트디부아르전에서 박진섭(저장FC)이 수비적으로 나서다 보니 변화를 준 것. 하지만 이날 경기에서도 크게 달라진 건 없었다. 결국 롱 패스와 개인기에 의존할 수밖에 없었다. 세트피스마저 무용지물이었다. 한국은 이날 6번의 코너킥 상황을 맞이했지만 이렇다 할 약속된 플레이는 보이지 않았다.

사실상 손흥민과 후반에 교체 투입된 오현규(베식타시) 외에는 이렇다 할 찬스조차 잡지 못했다. 손흥민은 전반 시작 직후와 15분 날카로운 슈팅을 날렸으나 무위에 그쳤다. 후반 29분에는 이강인의 롱 패스를 받은 손흥민이 상대 골키퍼와 일대일 찬스를 맞았으나 이것마저 득점으로 연결되지 않았다. 오현규는 후반 39분 상대 패스미스를 틈 타 쇄도한 뒤 강력한 왼발 슈팅을 날렸지만 결국 골키퍼의 벽에 막혔다. 후반에 황희찬(울버햄튼), 양현준(셀틱) 등이 총출동했으나 존재감이 희미했다.

걱정이 앞선다. 축구에서는 어떻게든 득점을 해야 승리할 수 있다. 한국은 개최국인 멕시코, ‘아프리카 강호’ 남아공, 유럽 패스 D(체코 혹은 덴마크)와 맞선다. 쉽게 이길 수 있는 팀은 없다. 이런 상황에서 단 한번의 득점을 해내지 못하며 우려를 더욱 키우고 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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