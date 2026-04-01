‘3월 A매치 2연패’ 슈팅 11-유효슈팅 2, 아쉬운 마무리…홍명보호, 오스트리아전 0-1 패배

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또 패배다. 월드컵 2개월을 앞두고 2연패를 당했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 1일 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 경기장에서 열린 오스트리아와의 친선경기에서 0-1로 패배했다. 지난달 29일 끝난 코트디부아르전 0-4 대패를 포함 3월 A매치 2경기에서 모두 졌다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 3개월 앞둔 대표팀의 전초전이다. 오스트리아전은 월드컵 조별리그 첫 상대인 유럽 플레이오프(PO) D조 승자(덴마크 또는 체코)와 맞대결을 대비한 모의고사다. 오스트리아는 FIFA 랭킹 24위로, 22위인 한국보다 낮지만 월드컵 유럽 예선을 통과한 복병이다.

홍 감독은 스리백을 유지한 대신 코트디부아르전과 비교해 선발 8명을 바꿨다. 손흥민(LAFC)을 중심으로 이강인(PSG), 이재성(마인츠)이 공격을 맡았다. 중원은 김진규(전북), 백승호(버밍엄시티)가 책임졌다. 좌우 윙백은 이태석(아우스트리아 빈)과 설영우(즈베즈다), 스리백은 김주성(산프레체 히로시마), 김민재(뮌헨), 이한범(미트윌란)이 구축했다. 골키퍼 장갑은 김승규(FC도쿄)가 꼈다.

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시작부터 한국의 위협적인 장면이 나왔다. 주인공은 손흥민이다. 하지만 마무리가 되지 않았다. 킥오프 30여 초 만에 손흥민이 이재성의 패스를 받아 왼발 슈팅을 때렸으나 수비에 막혔다. 전반 16분엔 골키퍼와 1대1 찬스를 잡았으나, 왼발 슈팅이 높게 뜨면서 아쉬움을 삼켰다.

한국에게 위기도 찾아왔다. 전반 18분 백승호가 후방 빌드업 하는 과정에서 패스가 끊겨 기회를 내줬다. 크사버 슐라거의 슈팅은 왼쪽으로 빗겨갔다. 뼈아픈 악재도 이어졌다. 전반 22분 김주성이 한국의 골대 앞에서 공중볼 경합 과정 무릎 부상을 입었다. 결국 하이드레이션 브레이크 직후 김태현(가시마)으로 교체됐다.

분위기를 다잡았다. 전반 27분 강한 전방 압박으로 따낸 공을 이강인이 왼발 슈팅으로 마무리했으나, 수비 맞고 나갔다. 36분 프리킥 상황에선 김진규가 슈팅을 때렸으나 굴절됐다. 이어진 코너킥 상황에서는 김민재의 헤더가 김민재의 헤더가 막혔다. 하지만 골로 이어지진 않았다.

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0-0으로 출발한 후반 시작과 함께 한국의 수비가 흔들리면서 선제골을 내줬다. 후반 3분 슐라거가 오른쪽 측면에서 페널티 박스 중앙으로 크로스를 올렸다. 수비 견제가 슐라거에게 쏠렸고, 마르셀 자비처는 손쉽게 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

동점골은 쉽게 나오지 않았다. 후반 17분 이강인이 우측에서 박스 정면으로 돌파하는 손흥민에게 크로스를 전달했고, 왼발 슈팅으로 연결됐으나 골대를 빗겨갔다. 이후 홍 감독은 이재성, 김진규, 이태석을 빼고 황희찬(울버햄튼), 홍현석(낭트), 양현준(셀틱)을 투입했다.

아쉬운 장면이 이어졌다. 후반 24분 오스트리아의 슈팅을 김승규가 잡아내며 가까스로 위기를 넘겼다. 공격에선 계속 마무리가 아쉬웠다. 후반 29분 이강인의 크로스가 전방에 손흥민에게 연결됐다. 손흥민은 수비 견제를 받으면서도 골키퍼와 1대1 찬스를 마주했으나 골키퍼 선방에 무위로 돌아갔다.

사진=대한축구협회 제공

홍 감독은 다시 한번 변화를 줬다. 후반 37분 손흥민, 백승호, 설영우를 빼고 오현규(베식타시), 엄지성(스완지시티), 권혁규(카를스루에)로 교체했다. 오현규의 컨디션은 확실히 좋았다. 전방으로 연결된 권혁규의 패스를 받아 쇄도하면서 강력한 왼발 슈팅을 때렸다. 골키퍼 선방에도 볼이 골대 쪽으로 흘렀으나 아쉽게 골라인을 넘지 못했다. 결국 동점골 신고에 실패했다.

축구 통계 매체 풋옵에 따르면 한국은 전체 슈팅에서 11-5로 앞섰으나, 유효슈팅은 단 2개에 그쳤다. 반면 오스트리아는 한번의 유효슈팅을 골로 연결하는 순도 높은 마무리 능력을 보여줬다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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