‘유종의 미를 향해’ 험난한 초보 감독의 첫 시즌, 신한은행에 새싹이 튼다...에이스가 된 신이슬

사진=WKBL 제공

혹한 속에 새싹이 피어오를까.

여자프로농구 신한은행의 올겨울은 너무나도 추웠다. 8승21패로 순위표 가장 아래 자리하고 있다. 시즌 초반부터 최하위로 처지면서 플레이오프(PO) 진출 실패도 가장 빨리 확정했다. 남은 건 딱 한 경기, 중요한 건 다음 시즌의 희망을 띄울 유종의 미다.

신한은행은 올 시즌을 앞두고 모험을 선택했다. ‘레전드’ 최윤아 감독에게 지휘봉을 맡겼고, 이경은과 김동욱 코치를 선임했다. 최 감독은 국가대표, BNK 등에서 코치로 지도자 경험을 쌓아왔으나 프로구단 감독은 처음이다. 코치진도 마찬가지였다. 예상했던 시행착오, 현실은 세간의 예상보다 더 참혹했다.

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빈손은 아니다. 시행착오의 시간이 끝나간다. 최 감독의 농구가 코트 위에서 드러나고 있다. 변화는 지난 1월 중순부터 시작됐다. 최 감독과 코칭스태프는 플랜을 수정했다. 신이슬, 홍유순 등 젊은 선수의 역할 비중을 더 높였다. 더불어 수비 로테이션에도 변화를 줬다. 경험치가 조금씩 쌓인 선수들은 시소게임을 만들기 시작했다. 그 다음엔 한번의 고비라도 버텨내는 방법, 그 다음엔 위기를 넘어 이기는 경험을 맛봤다. 1~5라운드서 5승에 그쳤으나, 6라운드 들어 3승을 기록했다.

이 과정을 통해 신이슬은 팀의 에이스로 자리 잡았다. 비시즌부터 수장의 픽이었다. 가드 출신 최 감독은 신이슬을 ‘포스트 이경은’으로 키우겠다고 공언했다. 이 코치 역시 후배의 성장을 위해 힘을 쏟았다. 신이슬은 “화려하거나 특별한 것 없이 기본기가 더 중요하다고 (코칭스태프가) 생각하시고 나도 동의한다”고 끄덕이며 구슬땀을 흘렸다.

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실제로 기록도 크게 뛰었다. 신이슬은 지난 시즌 평균 18분여를 뛰며 5.2점 2.0리바운드 1.7어시스트에 그쳤다. 하지만 올 시즌은 34분27초를 뛰며 12.7점 5.2리바운드를 기록 중이다. 어시스트도 2.7개로 늘었다. 김은혜 해설위원은 “신이슬은 신한은행의 공수 구심점”이라며 “특유의 악바리 근성은 최윤아 신한은행 감독의 현역 시절을 떠올리게 한다”고 평가한 바 있다.

신이슬과 신한은행은 정규리그 최종전을 앞두고 있다. 다음 달 1일 인천도원체육관에서 하나은행과 맞붙는다. 지나간 패배와 순위는 바꿀 수 없지만, 이 경기 결과만큼은 바꿀 기회가 아직 남아있다. 다음 시즌을 향한 희망을 확실하게 보여줘야 한다. 유종의 미가 간절하게 필요한 일전이 펼쳐진다.

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최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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