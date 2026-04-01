허훈을 사이에 둔 두 팀, KCC vs KT… 운명을 가를 마지막 8일

사진=KBL 제공

봄 농구를 향한 막차 티켓, 공교롭게도 키워드는 허훈(KCC)이다.

올 시즌 허훈을 품은 KCC와 허훈을 떠나보낸 KT가 6강 플레이오프(PO) 진출을 두고 경쟁한다. 각각 6위(26승25패), 7위(25승26패)에 자리하고 있으며 격차는 단 1경기다. 각각 잔여 경기는 3경기, 정규리그 최종전은 8일 열린다.

KCC는 올 시즌을 앞두고 허훈을 영입하며 슈퍼팀으로 거듭났다. 기존 멤버이자 친형인 허웅을 필두로 최준용, 송교창까지 빈틈이 없는 멤버 구성이었다. 하지만 뚜껑을 열어보니 예상과 다른 흐름으로 전개됐다. 에이스들이 돌아가면서 쓰러졌기 때문이다. 허훈 역시 마찬가지. 시즌 초부터 종아리 부상으로 자리를 비웠고 지난 21일엔 코뼈 골절 부상을 당했다. 37경기 출전에 그쳤으며, 평균 29분 9초 13.8점 6.6어시스트를 기록 중이다.

사진=KBL 제공

PO를 위해 부상투혼을 발휘하고 있다. 허훈은 지난 24일 코뼈 골절 수술을 받은 후 3일 만인 27일 KT전(79-84 패) 라인업에 이름을 올렸다. 조금이라도 팀에 보탬이 되겠다는 의지였다. 패배를 막지는 못했으나 마스크를 쓰고 4분여를 뛰며 힘을 쏟아부었다. 29일 한국가스공사전에는 34분가량을 뛰며 87-80 승리를 이끌었다.

시즌 막바지, 슈퍼팀 정상 가동을 알렸다. 허훈은 수비를 강조한다. 실제로 허훈은 한국가스공사전에서 공격보다는 수비에 에너지를 쏟고 동료의 기회를 살리는 플레이로 역전의 발판을 마련했다. 이 의지를 그대로 시즌 마지막까지 가져간다.

사진=KBL 제공

KT는 지난 여름 허훈을 잡지 못하면서 충격에 빠졌다. 빠르게 자유계약선수(FA) 김선형을 영입하면서 수습했지만, KT 역시 부상에 눈물을 흘렸다. 김선형의 단기 종아리 부상에 더불어 하윤기, 아시아쿼터 JD 카굴랑안은 시즌아웃되는 불운이 겹쳤다.

뒤늦게 안정감을 되찾고 있다. 시즌 막판 김선형이 제 컨디션을 회복했고, 올 시즌 발굴한 ‘보석’ 신인 강성욱과 호흡을 맞추고 있다. 문 감독이 강조하는 투 가드 체제 역시 조금씩 형태를 갖춰가는 분위기다. 둘의 활약이 더 절실하게 필요하다. KT는 KCC의 경기 결과를 지켜보면서도 승리를 쌓으며 쫓아가야 한다. 희망은 있다. KCC와 동률이 될 경우, 상대전적은 3-3으로 같으나 골득실에서 18점 앞서 PO 티켓을 차지한다.

사진=KBL 제공

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]