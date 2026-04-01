홍명보호 스리백은 그대로, 선발은 8명 교체…‘삼각편대’ 손흥민·이강인·이재성, 오스트리아전 출격

사진=대한축구협회 제공

홍명보호가 스리백 체제를 유지하는 대신 선발 8명을 교체했다. 손흥민(LAFC)이 최전방에서 출발해 중심을 잡는다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 1일 오전 3시45분 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 경기장에서 오스트리아와 A매치 2연전의 두 번째 경기를 치른다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 엔트리 발표 전 마지막 모의고사다. 오스트리아전은 월드컵 조별리그 첫 상대인 유럽 플레이오프(PO) D조 승자(덴마크 또는 체코)와 맞대결을 대비한 경기다.

스리백은 그대로 유지된다. 한국은 지난 28일 영국 밀턴케인스에서 '가상의 남아프리카공화국'인 코트디부아르와 붙어 0-4로 완패했다. 당시에도 스리백 전술을 가동했으나, 이번 경기에서도 달라지지 않았다. 대신 오스트아전과 다른 라인업으로 출발한다. 선발 8명이 바뀌었다.

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최정예 삼각편대로 출발한다. 손흥민을 중심으로 이강인(PSG), 이재성(마인츠)이 공격을 맡는다. 중원은 김진규(전북), 백승호(버밍엄시티)가 책임진다. 좌우 윙백은 이태석(아우스트리아 빈)과 설영우(즈베즈다), 스리백은 김주성(산프레체 히로시마), 김민재(뮌헨), 이한범(미트윌란)이 구축한다. 골키퍼 장갑은 김승규(FC도쿄)가 낀다.

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최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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