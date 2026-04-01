무인카페 카페인24, 학동 플래그십스토어 연다

무인카페 프랜차이즈 카페인24가 4월 1일 서울 강남구 논현동 학동에 플래그십스토어를 오픈했다.

이번 플래그십스토어는 무인카페 창업 전 브랜드의 철학과 운영 방식을 직접 경험할 수 있도록 기획됐다.

카페인24 관계자는 “창업설명회나 운영 방식 소개를 넘어, 브랜드가 지향하는 가치와 방향성을 공간으로 전달할 필요가 있다고 판단했다”고 설명했다.

이번 플래그십스토어는 ‘마을회관’을 콘셉트로, 고객과 점주, 브랜드가 자연스럽게 연결되는 구조를 공간에 반영했다. 누구나 편하게 방문해 머무르고 이야기를 나누며 경험이 쌓이는 공간을 지향하며, 이러한 연결의 가치를 보다 직관적으로 전달하기 위해 다양한 참여형 요소를 함께 구성했다.

스토어는 전국 매장에서 수집한 고객 사연을 전시한 공간을 시작으로, 방문객이 직접 자신의 이야기를 남기는 참여형 공간, 나아가 지역 주민의 추천으로 완성되는 ‘학동 단골지도’까지, 사람과 지역을 연결하는 세 가지 테마로 운영된다.

이와 함께 자체 개발 메뉴와 건강 콘셉트의 디저트를 선보이며, 메뉴의 개발 배경과 재료까지 소개하는 공간을 구성해 브랜드에 대한 이해를 높였다.

카페인24 측은 “이번 플래그십스토어는 잘 만든 매장에 그치지 않고, 브랜드의 생각과 점주들의 이야기, 그리고 앞으로의 방향성을 함께 담아낸 공간”이라며 “예비 창업자가 보다 구체적인 기준을 가지고 창업을 결정할 수 있도록 돕는 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 카페인24는 플래그십스토어 오픈을 기념해 4월 1일부터 3일까지 3일간 이벤트를 진행한다. 1일에는 아메리카노를 1000원에 제공하며, 2일에는 전 음료 30% 할인, 3일에는 디저트 전 메뉴 30% 할인 혜택을 제공할 예정이다.

카페인24는 이번 플래그십스토어를 시작으로, 무인카페를 하나의 ‘운영 모델’이 아닌 브랜드 경험 중심의 사업으로 확장해 나갈 계획이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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