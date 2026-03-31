권은비, 8년 울림과 결별… 손편지로 전한 진심 “값진 시간, 큰 선물로 남았다”

사진 = 권은비 SNS 계정, 더블앤

가수 권은비가 데뷔 때부터 함께한 소속사와 결별을 알렸다.

권은비는 31일 자필 편지를 통해 울림엔터테인먼트와의 전속계약 종료 소식을 직접 전했다.

그는 “오랜 시간 함께해 온 소속사와의 전속 계약을 마무리하게 되었다”며 “연습생 시절부터 지금까지, 정말 오랜 시간 동안 저를 위해 애써 주신 분들과 함께한 소중하고 값진 여정이었다”고 밝혔다.

이어 “무대 위에서의 순간들, 그리고 그 뒤에서 함께 고민하고 노력했던 모든 시간은 저에게 큰 선물로 남았다”며 소속사에 감사 인사를 전하는 한편, 팬들에게도 고마움을 표했다.

또 “여러분 덕분에 저는 어떤 순간이 와도 버틸 수 있었고, 더 나아갈 수 있었다”며 “어떤 길을 만나더라도 그동안 배운 것들, 여러분께 받았던 넘치는 사랑을 떠올리며 한 걸음씩 앞으로 나아가겠다”고 새 출발을 알렸다.

같은 날 울림엔터테인먼트 역시 공식 입장을 통해 “소속 아티스트 권은비의 전속 계약이 종료됨을 알려드린다”며 “당사는 아티스트와 오랜 논의 끝에 서로의 의견을 존중하며 전속 계약을 마무리하기로 했다”고 전했다.

이어 “지난 시간 동안 끊임없이 노력하며 다채로운 모습을 보여준 권은비에게 진심으로 감사드린다”며 “앞으로 펼쳐질 권은비의 새로운 여정 역시 진심으로 응원하겠다”고 덧붙였다.

한편 권은비는 2018년 엠넷 서바이벌 프로그램 ‘프로듀스 48’에 출연해 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔해 큰 사랑을 받았다. 이후 솔로가수로 활동을 하며 예능에서도 활약했으며, 2023년 ‘워터밤’을 통해 ‘서머퀸’, ‘워터밤 여신’ 등의 수식어를 얻었다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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