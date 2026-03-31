레드벨벳 슬기, 화사한 원피스 자태로 시선 압도… ‘분위기 여신’ 등극 [스타★샷]

사진 = 슬기 SNS 계정

그룹 레드벨벳 슬기가 감각적인 스타일로 시선을 사로잡았다.

슬기는 31일 자신의 SNS에 “별이 쏟아져요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 슬기 SNS 계정

사진 = 슬기 SNS 계정

공개된 사진 속 슬기는 이국적인 숲을 배경으로 여유로운 포즈를 취하며 분위기를 압도했다. 화사한 옐로 톤의 플로럴 롱 원피스를 착용해 한층 밝고 우아한 이미지를 완성했다.

특히 홀터넥 스타일의 과감한 실루엣이 슬기의 슬림한 어깨선과 균형 잡힌 몸매를 자연스럽게 부각시키며 시선을 사로잡았다. 평소 트렌디한 사복 스타일로 주목받아온 슬기는 이번에도 부드러운 여성미와 대담한 감각을 동시에 드러내며 색다른 매력을 발산했다.

한편 슬기가 속한 레드벨벳은 2014년 데뷔했으며 ‘Ice Cream Cake’, ‘빨간 맛’, ‘Psycho’, ‘Feel My Rhythm’, ‘Cosmic’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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