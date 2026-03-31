가수 권은비가 소속사 울림엔터테인먼트를 떠난다.

울림엔터테인먼트는 31일 공식 입장문을 통해 "당사는 아티스트와 오랜 논의 끝에 서로의 의견을 존중하며 전속 계약을 마무리하기로 했다"며 "지난 시간 동안 끊임없이 노력하며 다채로운 모습을 보여준 권은비에게 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.

이어 "앞으로 펼쳐질 권은비의 새로운 여정 역시 진심으로 응원하겠다. 늘 권은비와 함께해 주신 팬 여러분께도 감사의 마음을 전하며, 앞으로도 권은비의 활동에 많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 전했다.

권은비의 새 소속사는 갤럭시코퍼레이션이 유력한 것으로 알려졌다.

갤럭시코퍼레이션에는 그룹 빅뱅의 지드래곤을 비롯해 가수 김종국, 배우 송강호가 소속돼 있다. 최근에는 샤이니 태민과 전속계약을 체결했다.

권은비는 2018년 엠넷 오디션 프로그램 '프로듀스48'을 통해 결성된 걸그룹 아이즈원으로 활약했다. 아이즈원 활동 종료 이후 솔로 가수로 전향해 '언더워터'(Underwater), '글리치'(Glitch) 등을 발표했다.

<뉴시스>

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