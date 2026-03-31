이민우, ‘신혜성 불참’ 속 결혼 소감… “한 가정의 가장으로 새 출발

사진 = 이민우 SNS 계정

그룹 신화 멤버 이민우가 결혼 소감을 전했다.

이민우는 31일 자신의 SNS에 “결혼식을 무사히 마치고 한 가정의 가장으로 새로운 출발을 하게 되었다”며 “10대와 20대, 그리고 지금까지 모든 순간을 함께해주신 팬 여러분께 가장 먼저 인사를 전한다”고 밝혔다.

이어 “제 인생의 새로운 챕터를 따뜻하게 지켜봐 주셔서 감사하다. 앞으로도 멈추지 않고 더 좋은 모습으로 찾아뵙겠다”며 “조만간 좋은 음악과 무대로 다시 인사드리겠다. 늘 고맙고, 사랑한다귤”이라고 덧붙였다.

사진 = 이민우 SNS 계정

사진 = 이민우 SNS 계정

함께 공개된 사진에는 결혼식 당일의 모습이 담겼다. 이민우는 턱시도를 입고 밝은 미소를 짓고 있으며, 아내인 11세 연하 재일교포 3세 이아미 씨의 손에 입을 맞추는 등 다정한 모습으로 눈길을 끌었다.

앞서 이민우는 지난 29일 서울 모처에서 이아미 씨와 결혼식을 올렸다. 예식은 양가 가족과 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행됐으며, 사회는 전진과 앤디가 맡았고 축가는 거미와 자이언티가 불렀다. 이로써 이민우는 신화 멤버 중 네 번째로 품절남 대열에 합류했다.

이날 결혼식에 신화 멤버들이 한자리에 모인 가운데, 신혜성은 참석하지 않아 관심을 모았다. 이에 대해 김동완은 SNS를 통해 “조용히 살고 싶다는 선택에 왜 자꾸 의미를 부여하려 할까. 그 사람의 삶이다. 빚을 진 것도, 설명할 의무도 없다”고 입장을 전했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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