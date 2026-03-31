샤이닝 측, 음주·숙취운전 장면 논란… “지적 겸허히 수용”

드라마 ‘샤이닝’ 포스터. 사진 = JTBC

‘샤이닝’ 측이 음주운전 논란에 대해 사과했다.

JTBC 금요드라마 ‘샤이닝’ 제작진은 31일 “관련 지적을 겸허히 수용한다”면서 “향후 유사 사례가 발생하지 않도록 각별히 유의하겠다”고 밝혔다.

앞서 지난 27일 방송된 7·8회에서는 극 중 인물들이 음주운전 또는 숙취운전을 한 것으로 비칠 수 있는 장면이 등장해 논란이 일었다.

7회에서는 직접적인 음주 장면은 나오지 않았지만, 음주 후 운전을 한 것으로 추측되는 장면이 포함됐고, 8회에서는 늦은 시간까지 술을 마신 인물이 다음 날 새벽 운전대를 잡는 모습이 그려졌다.

해당 장면을 두고 국민신문고에는 시청자 민원이 접수됐다. 민원인은 “드라마에서는 음주 후 운전 또는 숙취운전으로 인식될 수 있는 장면이 반복적으로 연출됐다”며 “이를 경계의 대상으로 제시하기보다 서사의 긴장 요소로 소비되도록 구성했다”고 지적했다.

이어 “방송 내용에 대해 엄정하고 면밀한 심의를 거쳐 관련 규정에 따른 적절한 판단과 조처를 내려달라”고 요청했다.

현재 방송통신심의위원회는 해당 민원을 접수해 절차에 따라 안건 상정 여부 등을 검토 중인 것으로 알려졌다.

한편 ‘샤이닝’은 둘만의 세계를 공유하던 청춘들이 서로의 믿음이자 인생의 방향을 비춰주는 빛 그 자체가 되어가는 과정을 담은 작품으로, 박진영, 김민주 등이 출연한다. 매주 금요일 오후 8시 50분 2회 연속 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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