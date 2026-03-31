반려동물 장례식장 ‘포포즈’ 일산점 오픈… 24시간 연중무휴

반려동물 장례식장 포포즈의 9번째 직영점으로 문을 연 일산점 전경. 펫닥 제공

국내 반려동물 장례식장 업계 1위 포포즈(Four Paws)가 9번째 직영점인 경기 일산점을 오픈했다고 31일 밝혔다.

전날 문을 연 일산점은 기존 개인이 운영한 펫 장례식장(펫바라기)을 포포즈의 브랜드 아이덴티티에 맞춰 전면 리뉴얼한 공간이다. 반려동물 장례 산업의 표준화와 디지털 전환을 선도한 브랜드 체계적 운영 시스템을 그대로 이식했다.

24시간 연중무휴로 운영되는 일산점은 최대 20㎏ 무게의 반려동물까지 장례 서비스를 이용할 수 있으며, 순수 유골 100%로 제작되는 메모리얼 스톤인 ‘블리스 스톤’ 제작 시설과 체계적으로 관리되는 봉안당도 갖췄다.

신규 오픈을 기념해 다음달 30일 일산점에서 장례를 진행하는 모든 고객에게 반려동물과 추억을 기릴 수 있는 전용 나무 액자를 제공한다.

포포즈 관계자는 “일산점 오픈으로 경기 북부 지역 반려가족들에게 고품격 장례 서비스를 제공할 수 있어 뜻깊다”며 “단순한 이별의 장소를 넘어 보호자의 슬픔을 함께 나누고 위로하는 공간이 되겠다”고 말했다.

포포즈는 기존 직영점(경기광주점, 화성 1~2호점, 김포점, 양주점, 세종점, 김해점, 용인점)에서도 4월 한 달간 프로모션을 진행한다. 관 또는 요람 장례를 선택할 경우 5만원의 할인 혜택을 제공한다.

박재림 기자 jamie@segye.com

박재림 기자 jamie@segye.com

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