손예진♥현빈, 벌써 4주년… 동화 같은 웨딩 장면 ‘눈길’ [스타★샷]

사진 = 손예진 SNS 계정

배우 손예진이 남편 현빈과 결혼 4주년을 맞아 특별한 순간을 공유했다.

손예진은 31일 자신의 SNS에 “영원한….사랑과 우정 그사이 어디쯤 #Happy4th”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 손예진 SNS 계정

공개된 사진에는 손예진과 현빈의 결혼식 순간이 담겼다. 턱시도를 입은 현빈과 웨딩드레스를 입은 손예진이 서로를 바라보며 눈을 맞추는 모습이 눈길을 끈다.

화창한 봄날 야외에서 화려한 꽃장식을 배경으로 팔짱을 끼고 등장하는 두 사람의 모습은 마치 동화 속 한 장면 같은 분위기를 자아낸다.

한편 손예진과 현빈은 2022년 3월 31일 서울 광진구 광장동에 위치한 워커힐 호텔 애스톤하우스에서 결혼식을 올렸다. 슬하에 아들을 두고 있으며, 연예계 대표 스타 부부로 많은 사랑을 받고 있다.

손예진은 넷플릭스 시리즈 ‘스캔들’로 복귀를 앞두고 있으며, 현빈은 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘메이드 인 코리아 시즌2’로 시청자들과 만날 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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