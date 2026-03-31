[모빌리티 NOW] “믿고 탄다”…그랑 콜레오스, 3년 차에도 꺾이지 않는 저력

대한민국 도로 위 차량 10대 중 6대가 SUV인 ‘SUV 800만 시대’. 그 중심에는 시장의 흐름을 바꾸며 존재감을 드러낸 르노코리아의 중형 SUV, ‘그랑 콜레오스’가 있다.

출시 2주년을 앞둔 그랑 콜레오스는 누적 판매 6만 6천 대를 기록했다. 이는 단순한 숫자를 넘어 까다로운 한국 소비자들의 눈높이를 충족시킨 대표 모델로 평가되고 있다.

그랑 콜레오스의 인기는 탄탄한 기본기에서 출발한다. 르노의 하이브리드 E-Tech 시스템은 100kW 구동 전기모터와 60kW 고전압 시동모터로 구성된 듀얼 모터 시스템에 1.64kWh 배터리를 결합해 효율과 퍼포먼스를 모두 만족시키는 주행 성능을 구현했다.

도심 주행에서는 최대 75%까지 전기 모드로 주행이 가능해 연료 절감 효과를 극대화한다. 실제 내부 시험 결과, 내연기관차 대비 약 40%의 연료 절감 효과를 보이는 것으로 나타났다. 공인연비는 15.7㎞/ℓ(19인치 타이어 및 테크노 트림 기준)로, 고유가 시대에 주유비 부담을 덜어주는 실질적인 이점을 제공한다. 여기에 주행 환경에 따라 실연비는 공인 수치를 웃도는 경우도 많아 경제성 측면에서 더욱 높은 만족도를 기대할 수 있다.

넓은 실내는 완벽한 휴식 공간으로 이어진다. 동급 대비 긴 2820㎜의 휠베이스를 기반으로 여유로운 실내 공간을 확보했으며, 2026년형 모델부터는 파노라마 선루프를 적용해 개방감을 한층 끌어올렸다. 또한 그랑 콜레오스는 뛰어난 ‘정숙성’ 역시 강점으로 꼽힌다. ‘액티브 노이즈 캔슬레이션’ 기술을 적용해 엔진 소음을 최대 75%까지 줄일 수 있어 주행 중은 물론 정차 시에도 더욱 편안하고 조용한 환경을 제공한다.

한 차원 높은 정숙성 위에서 펼쳐지는 openR 파노라마 스크린의 활용성은 차 안에서 경험하지 못했던 새로운 즐거움을 선사한다. 동승석까지 이어진 디스플레이를 통해 영화와 드라마 등 OTT 콘텐츠 시청은 물론 음악 감상까지 가능하며, 최근에는 게임과 노래방 기능까지 더해져 엔터테인먼트 경험의 폭을 한층 넓혔다. 이러한 요소들은 그랑 콜레오스가 시장의 흐름을 바꾼 모델임을 실감하게 하는 부분이다.

이제 그랑 콜레오스는 시장에서의 걸음마를 떼고 대한민국 SUV 시장의 한 축을 담당하는 견고한 ‘스테디셀러’로 안착했다. 시장을 개척한 그랑 콜레오스의 저력이 신예 필랑트의 혁신과 만나 앞으로도 대한민국 자동차 산업의 미래를 이끄는 강력한 두 주축이 되기를 기대한다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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