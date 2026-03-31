2026 스포츠산업 채용박람회, 마무리…구직자 4100여 명 방문

사진=2026 스포츠산업 채용박람회

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 문화체육관광부(장관 최휘영)와 함께 지난 26일부터 사흘간 코엑스에서 개최한 ‘2026 스포츠산업 채용박람회’가 성황리에 종료됐다고 31일 밝혔다.

‘SPOEX 2026’과 연계해 열린 이번 박람회에는 전년 대비 56% 증가한 4,100여 명의 구직자가 현장을 찾았다. 이는 스포츠산업 분야 전문 일자리 창출과 인재 발굴을 위해 함께한 60여 개의 스포츠 기업과 주요 공공기관이 함께 이뤄낸 성과다.

이번 박람회에서 체육공단은 스포츠 기업관, 공공·협단체관, 현직자 직무 멘토링관, 취업지원관 등 7개 테마관을 구성해 채용 상담, 직무 멘토링, 특강, 모의 면접 토론 등 다양한 콘텐츠를 제공했다.

특히 지역 간 취업 정보 격차 해소를 위해 지방 대학을 대상으로 단체버스를 지원하고, 주요 프로그램은 유튜브로 생중계했다. 아울러 인공지능(AI) 기반 채용 환경 경험을 제공하는 ‘인공지능(AI)-존(Zone)’을 운영해 참가자들의 면접 역량 향상을 도왔고 ‘현장 예약 대기 시스템’ 도입해 참가자들이 원하는 기업·기관과 대기 없이 1:1 상담을 진행하도록 지원하며 큰 호응을 얻었다고 주최 측은 전했다.

체육공단 관계자는 “이번 박람회를 통해 구직자들이 진로를 구체화하고 실질적 채용 기회를 얻을 수 있었다”라며, “앞으로도 스포츠산업 분야 취업 지원을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 지난 2011년부터 시작된 ‘스포츠산업 채용박람회’는 국내 유일의 스포츠산업 분야 일자리 박람회로 구직자들의 취업 길라잡이 역할을 하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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