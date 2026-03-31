손아섭 대신 엄상백 등록… 마운드 강화 몰두하는 한화

한화 외야수 손아섭. 사진=뉴시스

“감독으로서 굉장히 안타깝지만…”

프로야구 한화가 개막 2연전을 마친 뒤 1군 엔트리 변화를 가져갔다. 31일 홈 대전 한화생명 볼파크서 열리는 KT와의 주중 3연전 첫 경기를 앞두고 투수 엄상백을 합류시킨 것. 엄상백은 하루 전 말소된 외야수 손아섭의 자리를 대신한다.

KBO리그 최다 안타 기록(2618개) 보유자인 손아섭은 개막전인 지난 28일 키움전서 대타로 한 타석만 소화, 안타 없이 물러난 바 있다. 대기록을 이어가는 데 잠시 쉼표가 찍힌 상황이다. 수장도 이를 알고 있지만, 일단 팀 상황에 맞춘 엔트리 등말소라는 설명이다.

31일 KT전을 앞두고 취재진과 만난 김경문 한화 감독은 “투수를 등록해야 했다. (손)아섭이가 내려간 건 감독으로서 굉장히 안타깝다”면서 “기록을 갖고 있는 선수인데, 한 타석만 치고 내려간 게 신경 쓰였다. 그래도 다시 1군에 올라와 뛸 수 있는 기회가 올 것”이라고 설명했다.

한화 투수 엄상백. 사진=뉴시스

반대급부로 1군에 온 선수는 엄상백이다. 지난해 자유계약(FA)을 통해 한화 유니폼을 입었지만, 28경기 2승7패 평균자책점 6.58(80⅔이닝 59자책점)에 머물렀다. 이적 2년 차인 올 시즌 시범경기서도 2경기 1패 1홀드 7실점에 그쳤다.

향후 기용 방향은 전천후 보직을 수행할 예정이다. 선발투수 역할은 물론, 당장 이날 KT전서도 불펜 투입될 수 있다.

김 감독은 “여기저기 다 해야 한다”며 “선발 투수가 (긴 이닝을) 끌어주지 못할 때는 이어서 던지거나, 중간에서 필요하면 등판을 준비한다”고 전했다.

대전=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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