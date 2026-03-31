혜리, 올블랙 룩의 정점…군살 하나 없는 완벽 실루엣 ‘감탄’ [스타★샷]

혜리가 올블랙 룩을 완벽하게 소화했다. 사진 출처=혜리 인스타그램 계정

혜리가 독보적인 분위기를 연출하며 시선을 사로잡았다.

31일 가수 겸 배우 혜리는 자신의 인스타그램 계정에 입생로랑뷰티 계정을 태그하며 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 혜리는 입생로랑 립스틱을 들고 여러 포즈를 취하고 있었다. 홀터넥 디자인 블랙탑은 촘촘한 플리츠가 가슴 부분부터 풍성한 볼륨감을 만들어 입체적인 텍스쳐를 더했다. 어깨 라인을 시원하게 드러내 우아하고 당당한 분위기를 냈다. 군더더기 없이 깔끔한 블랙 미니스커트와 블랙 스틸레토 힐을 매치해 다리 라인을 강조하면서 세련미를 완성했다.

자칫 무거워 보일 수 있는 올블랙 룩을 플리츠 소재와 과감한 어깨 노출로 가볍고 경쾌하게 풀어냈다. 세련되고 도회적인 이미지는 광고 중인 제품 브랜드와도 잘 매칭된다.

혜리가 올블랙 룩을 완벽하게 소화했다. 사진 출처=혜리 인스타그램 계정

액세서리는 작은 골드 링 귀걸이만 착용해 제품을 더욱 돋보이게 하면서 블랙과 골드의 고급스러운 조합을 보여줬다. 차분한 생머리와 투명한 피부톤에 은은한 드라이 로즈 누드립으로 도시적이고 지적인 이미지를 부각했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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