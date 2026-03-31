얀 피겔 전 EU 집행위원, 한학자 가정연합 총재 노벨평화상 후보 추천

한학자 세계평화통일가정연합 총재. 사진=가정연합 제공

한학자 세계평화통일가정연합(이하 가정연합) 총재가 2026년 노벨평화상 후보로 공식 추천됐다.

가정연합은 지난 30일 슬로바키아 교통부 장관 및 유럽연합(EU) 집행위원을 역임한 얀 피겔(Jan Figel) 박사가 한 총재를 노벨평화상의 '국가 간 평화와 우애 증진(Peace and Fraternity between Nations)' 부문 후보로 추천했다고 31일 밝혔다.

얀 피겔 박사는 추천서를 통해 "한 총재는 세계 평화, 종교 간 대화, 그리고 평화로운 사회의 기반인 가정의 가치 강화를 위해 평생을 헌신해 왔다"며 "배우자인 문선명 총재의 성화 이후에도 천주평화연합(UPF), 세계평화여성연합(WFWP) 등 다양한 기구를 통해 공동의 비전을 전 세계적으로 확장해 왔다"고 추천 배경을 설명했다.

피겔 박사는 한 총재의 주요 평화 공헌 업적으로 ▲세계 각국 수천 명의 '평화대사' 임명을 통한 종교 간 장벽 극복 및 협력 기여 ▲'희망전진대회(Rally of Hope)' 및 글로벌 정상회의 조직을 통한 한반도 평화 통일 추구 ▲세계적 평화 운동가들을 기리는 '선학평화상' 제정 등 인도주의적 활동을 꼽았다.

특히 한 총재가 창설한 UPF와 WFWP가 UN 경제사회이사회(ECOSOC)의 포괄적 협의 지위를 보유하며 UN 의제와의 연계성을 높이고 있는 점을 강조했다. 아울러 남북한 비무장지대(DMZ) 내 국제평화공원 조성을 추진하는 '38선 평화 구상'은 알프레드 노벨의 '군대 폐지' 이상에 직접적으로 부응하는 프로젝트이며, 리틀엔젤스 예술단을 통한 문화·예술 평화 외교 역시 한 총재의 독창적 공헌이라고 평가했다.

한편 피겔 박사는 최근 불거진 한 총재의 수감 상황에 대해서도 국제사회의 우려를 전했다. 그는 "다수의 국제 관측통과 지지자들은 이번 구금을 부당하고 정치적 동기에 의한 것으로 보고 있으며, 글로벌 평화 활동을 저해하려는 의도가 담긴 것으로 판단하고 있다"고 밝혔다. 이어 "최근 미국 J.D. 밴스 부통령이 대한민국 국무총리와의 공식 협의에서 한 총재의 구금 문제를 직접 제기한 사실은 이 사안이 국제사회의 긴급한 관심사가 되었음을 입증한다"고 덧붙였다.

이번에 한 총재를 추천한 얀 피겔 박사는 유럽연합의 '종교 및 신념의 자유' 특별대사를 역임하는 등 전 세계적으로 종교적 자유와 인권 보호를 위한 활동에 적극적으로 앞장서 온 인물이다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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