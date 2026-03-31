철옹성 무너뜨린 성낙송의 봄바람…창원 상남이 심상치 않다

성낙송(21기, S1, 창원 상남·사진)이 파란을 일으키며 ‘철옹성’ 임채빈(25기, SS, 수성)을 무너뜨렸다. 경남권 강자 창원 상남팀에도 봄바람이 불고 있다.

성낙송은 지난 1일 경기도 광명 스피돔에서 열린 광명 9회차 특선급 결승전에서 지난해 그랑프리 챔피언 임채빈을 강력한 젖히기 맞대결로 반 차신 차이 승리를 거뒀다. 임채빈과의 20번째 맞대결 만에 거둔 첫 승리였다. 경륜 전문가들은 “쉽게 무너지지 않는 임채빈을 상대로 만들어낸 값진 승리였다”고 평가했다.



성낙송은 김포, 수성, 동서울 등 강팀들과의 대결에서도 꾸준히 존재감을 보여왔다. 수적 열세와 집요한 견제 속에서도 특유의 경기 운영 능력과 정교한 조종술로 승부의 흐름을 바꾸는 장면을 여러 차례 만들어냈다. 그는 올해 전체 성적 11위에 올라와 있고, 승률 50%, 연대율 69%, 삼연대율 75%를 기록 중이다. 최근에는 순발력을 앞세운 젖히기와 날카로운 추입 능력이 더욱 살아나면서 특선급에서 존재감을 다시 키우고 있다. 팀 내에서는 “성낙송이 봄의 전령사”라는 말이 나올 정도다.



경남권 경륜의 명맥을 이어가는 축안 창원 상남팀도 상승세다. 특히 박진영(24기, S2)의 활약이 눈에 띈다. 팀 훈련부장을 맡고 있는 박진영은 선배와 후배를 잇는 가교역할을 하며 중심을 잡고 있다. 지난 2월28일 광명 15경주 예선에서 젖히기 2착, 지난 20일 광명 14경주 예선에서 추입 1착을 기록하며 두 차례 연속 결승 진출에 성공했다.



낙차 이후 복귀한 박건이(28기·S2)도 서서히 페달에 힘이 붙고 있다. 재정비를 거쳐 지난 21일 출전한 광명 15경주에서 추입으로 3착을 기록하며 기량 회복을 알렸다. 여기에 강진남(18기·S2)도 22일 광명 14경주에서 마크 2착, 박병하(13기, S3)도 선행 3착을 기록하며 복병 가능성을 보여줬다.



창원 상남팀의 젊은 전력들도 기대를 모은다. 부상으로 잠시 전열에서 이탈했던 김광오(27기, S3)와 김태율(28기, S3)은 최근 회복세를 보이며, 훈련에 복귀해 재도약을 준비 중이다. 우수급에서는 안재용(27기·A1)이 꾸준한 성적을 이어가고 있다. 지난 2월 대상 경륜에서는 주춤했지만, 최근 경기에서 안정적인 활약을 펼치며 승률 47%, 연대율 53%, 삼연대율 60%를 기록중이다. 매 경주 입상 후보로 거론되는 선수다.



여기에 신인 최우성(30기·A1)의 성장도 주목받는다. 선발급 데뷔 이후 특별승급으로 빠르게 우수급에 올라온 최우성은 최근 부산 경주에서 2연승을 거두며 가능성을 보여줬다. 기존의 힘 위주 자력 승부에 추입 능력을 더해 전술 폭을 넓히고 있다는 평가다.

지난 1일 경기도 광명스피돔에서 광명 9회차 특선급 결승전이 열려 선수들이 결승선 앞에서 접전을 벌이고 있다. 국민체육진흥공단 제공

부상에서 돌아오는 선수들과 성장 중인 신예, 그리고 중심을 잡아주는 베테랑이 어우러지면서 창원 상남팀의 봄바람이 어디까지 이어질지 경륜 팬들의 시선이 모이고 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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