백종원, 방송 복귀설에 “확정 아냐…한식 홍보 위해 유튜브 운영 재개”

백종원 더본코리아 대표. 사진=뉴시스

방송인 겸 더본코리아 대표인 백종원이 활동 복귀를 시사했다.



31일 뉴시스에 따르면 백종원은 오전 서울 서초구에서 열린 더본코리아 정기주주총회가 끝난 후 취재진과 만나 방송에 복귀할 것이냐는 질문에 “고려하고 있지 않다”고 답했다. 그는 “내가 방송에 출연했다는 오해가 있는데 최근 방송들은 이전에 녹화한 게 나오는 것”이라고 설명했다. 이어 “한식을 해외에 알리거나 지역 개발에 도움이 되는 거면 (방송 복귀를) 고려해 볼 수는 있지만 확정사항은 아니다”라고 덧붙였다.

다만 백종원은 조만간 유튜브 채널 운영을 재개할 예정이라고 했다. 그는 “지금 우리 한식에 대한 관심이 굉장히 많다”며 “해외 분들을 위해서 한식을 소개하고 한식 조리법도 알려주는 방식으로 운영할 계획”이라고 설명했다.



앞서 백종원은 원산지 허위 표시 의혹과 식품위생법 위반 등 각종 논란으로 모든 방송 활동 중단을 선언했다. 지난해 4월에는 PD 출신 관계자 폭로로 ‘제작진 지명’, ‘마음에 들지 않는 출연자 하차’ 등의 갑질 의혹이 제기됐다. 또 일부 가맹점주들은 ‘본사의 약속과 다른 낮은 수익률’, ‘폐업 위기’ 등을 주장하며 백종원의 방송 복귀를 반대하며 시위를 벌였다.



백종원은 논란이 확산되자 가맹점주·주주를 위해 처음부터 다시 시작하겠다는 입장과 함께 “현재 촬영 중인 프로그램을 제외하고 모든 방송활동을 중단하겠다”고 약속했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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