배틀그라운드, 만우절 기념 특별 모드 ‘숨바꼭질’ 공개

이미지=크래프톤 제공

크래프톤(대표 김창한)의 PUBG: 배틀그라운드(PUBG: BATTLEGROUNDS, 이하 배틀그라운드)가 만우절을 맞아 특별 모드 ‘숨바꼭질’을 운영한다고 31일 밝혔다.

배틀그라운드는 2020년 공개한 ‘판타지 배틀로얄’ 모드를 시작으로 매년 만우절마다 색다른 콘셉트의 특별 모드를 선보이고 있다. 올해 역시 기존 전투 중심 플레이에서 벗어난 이벤트 모드를 통해 이용자들에게 새로운 플레이 경험을 제공한다.

‘숨바꼭질’은 전장 속 다양한 사물로 변신해 숨은 이용자와 이를 찾아내는 술래로 나뉘어 진행되는 특별 모드다. 사물로 변신한 이용자는 전장 곳곳에 숨어 생존해야 하며, 술래는 전장을 수색하며 숨은 이용자를 찾아 제거해야 한다. 사물로 변신한 이용자는 술래를 유인하기 위한 복제 사물을 설치하거나 스턴건, 섬광 공격 등 다양한 능력을 활용해 술래의 추격을 피할 수 있다.

해당 모드는 한 세션에서 총 3라운드로 진행되며, 라운드 시작 시 플레이어 투표를 통해 진영이 결정된다. 라운드 종료 시점까지 한 명이라도 생존하면 사물로 변신한 이용자 팀이 승리하며, 모든 이용자가 제거되면 술래 팀이 승리한다.

한편 배틀그라운드는 특별 모드 공개에 앞서 ‘숨바꼭질’을 홈쇼핑 상품 판매 형식으로 재해석한 티저 영상을 공개해 색다른 방식으로 모드를 소개하고 이용자들의 기대감을 높였다.

만우절 기념 특별 모드 ‘숨바꼭질’은 아케이드에서 플레이할 수 있으며, 비켄디, 미라마, 론도 맵을 배경으로 진행된다. 해당 모드는 3월 31일 오후 4시부터 4월 8일 오전 9시까지 기간 한정으로 운영된다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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