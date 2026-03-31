“관계는 보이지 않지만, 사진은 드러낸다”… 대구사진포럼 두 번째 기획전 ‘사이를 잇다’

대구·경북을 기반으로 활동하는 사진가 모임 ‘대구사진포럼’이 두 번째 기획전 ‘사이를 잇다’를 전시한다고 밝혔다.

이번 전시는 오는 4월 1일부터 30일까지 한 달간 갤러리카페 ‘코펜하겐커피’에서 진행된다. 사진을 단순한 기록이 아닌 ‘관계를 만들어내는 매체’로 확장해 해석하려는 시도가 중심이다. 서로 직접적인 서사로 이어지지 않는 사물과 사람, 세계의 단면들을 사진적 시선으로 재배열해, 그 사이에서 발생하는 미묘한 접점과 긴장을 드러내는 데 초점을 맞췄다.

기획을 맡은 김정국·최상식 작가는 “이번 전시는 보이는 것보다 보이지 않는 관계를 어떻게 감각할 수 있는지에 대한 실험”이라며 “사진이라는 매체가 대상 간의 거리를 단순히 기록하는 데 그치지 않고, 새로운 연결을 생성할 수 있는지 탐색하는 자리”라고 설명했다.

◆단절된 장면들, 하나의 흐름으로 이어지다

참여 작가는 조성경·강지현·권아영·김기덕·김시현·김이슬·김혜진·나예희·박미령·이수현 등 총 10명이다. 각기 다른 작업 세계를 가진 이들은 하나의 주제를 공유하면서도, 서로 다른 방식으로 사이를 해석한다. 일부는 사물 간의 물리적 거리에서 출발하고, 또 다른 작업은 감정이나 기억처럼 비가시적인 층위를 포착한다.

이 과정에서 관람자는 단일한 서사를 따라가기보다, 서로 다른 이미지 사이를 이동하며 의미를 스스로 구성하게 된다. 전시는 ‘완성된 이야기’가 아니라, 관람자의 해석에 따라 계속 확장되는 열린 구조를 지향한다.

◆사진, ‘연결의 도구’를 넘어 ‘관계의 생성’으로

최근 사진 예술은 단순 재현을 넘어 개념적 확장으로 나아가는 흐름을 보인다. 이번 전시는 이러한 흐름 속에서 사진이 관계를 ‘설명하는 매체’가 아니라, 관계를 ‘만들어내는 장치’로 작동할 수 있는지에 주목한다.

기획진은 “서로 무관해 보이는 대상들 사이에도 일정한 리듬과 맥락이 존재한다”며 “그 미세한 연결의 순간을 포착하는 것이 이번 전시의 핵심”이라고 밝혔다.

전시는 전 기간 휴관 없이 운영되며, 평일은 오전 10시부터 오후 10시까지, 주말은 오전 11시부터 관람할 수 있다.

한편, 이번 전시는 대구사진포럼이 주관하고, 갤러리안나·갤러리민아·갤러리햇내·갤러리부산·별책다방이 후원한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]