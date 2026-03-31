“아이돌 자컨 시초의 귀환”…BTS ‘달려라 방탄 2.0’, 4월 7일 베일 벗는다

BTS 멤버들이 모여 ‘달려라 방탄 2.0’에 대해 상의하고 있다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘BANGTANTV’ 영상 캡처

방탄소년단(BTS)의 자체 콘텐츠 ‘달려라 방탄 2.0’이 예고됐다.

지난 30일 유튜브 채널 ‘BANGTANTV’에 ‘달려라 방탄 2.0 예고’라는 제목의 영상이 올라왔다. ‘달려라 방탄’은 2015년부터 시작된 BTS의 아이돌 리얼리티 콘텐츠로 ‘아이돌 자컨’의 시초라 할 수 있다. 아이돌 자컨은 게임이나 콩트, 야외 활동 등 다양한 주제를 가지고 진행되며 멤버 각각의 고유한 매력과 성격을 알 수 있다. ‘달려라 방탄’은 총 시즌 5개로 진행됐으며 2022년부터 2023년에는 스페셜 에피소드가 진행됐다. 모든 에피소드는 유튜브에서 시청할 수 있다.

영상에서 BTS 멤버들은 유튜브와 예능의 트렌드가 빠르게 바뀌는 흐름을 염두에 두고 여러 가지 주제를 구상했다. 영상 마지막에 오는 4월 7일 21시가 나타나 달려라 방탄 2.0의 첫 방송 시기를 알렸다.

팬들은 “바쁜 일정과 연습, 행사 속에서도 팬들을 위해 녹화해준 게 정말 감동이다”, “드디어 내 세상이 움직이기 시작했다”, “너무 기다렸다, 너무 기대된다” 등의 댓글로 열광적인 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]