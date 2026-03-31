“실사판 인어공주 강림?” 리사, 진주와 크리스탈로 빚은 ‘역대급’ 생일룩 [스타★샷]

리사가 해변에서 생일 파티를 열었다. 사진 출처=리사 인스타그램 계정

블랙핑크 멤버 리사가 29세 생일을 맞아 화려한 파티를 즐겼다.

지난 30일 리사는 자신의 인스타그램 계정에 “Last lap of my 20s with my favorite people”이라는 글과 함께 생일 파티를 즐기는 모습을 공개했다.

리사는 진주와 크리스탈이 촘촘하게 박힌 홀터넥 스타일 브라톱에 아래로 떨어지는 물방울 모양의 비즈 장식으로 섬세하고 화려한 느낌을 줬다. 은은한 광택이 도는 화이트 롱스커트의 골반 라인은 상의의 화려함과 통일감을 이루고 인어의 꼬리를 연상시키는 우아한 실루엣을 그렸다.

자연스럽게 묶어 올린 헤어 스타일과 가벼운 잔머리에 과하지 않은 액세서리가 의상의 화려함을 중화시키면서 고급스럽게 균형을 맞췄다. 마치 막 바다에서 올라온 인어 공주를 연상시키는 스타일이다.

댓글에는 많은 셀레브리티와 공식 계정을 포함한 팬들의 축하 메시지가 줄을 이었다. 팬들은 “영원히 사랑해”, “진짜 인어 같아”, “우리 공주님 생일 축하해요” 등의 댓글과 다양한 이모지로 애정을 표현했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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