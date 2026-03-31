클라라, 우아한 드레스 자태…청순+글래머 다 갖췄다 [스타★샷]

사진 = 클라라 SNS 계정

배우 겸 모델 클라라가 인형 같은 미모로 시선을 사로잡았다.

클라라는 31일 자신의 SNS에 “2026 Asian Marine & Boating Awards”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 클라라 SNS 계정

사진 = 클라라 SNS 계정

공개된 사진은 시상식 현장에서 촬영된 것으로, 클라라는 핑크색 드레스를 입고 다양한 포즈를 취하고 있다. 한층 청순해진 미모와 글래머러스한 몸매가 어우러져 시선을 끈다.

사진 = 클라라 SNS 계정

사진 = 클라라 SNS 계정

특히 소파에 기대앉아 포즈를 취한 모습에서는 우아하면서도 여유로운 분위기가 돋보인다. 상체 라인이 드러나는 드레스를 입고 한쪽 팔을 팔걸이에 올린 채 단정하게 앉아 차분한 매력을 배가시켰다.

또한 긴 머리를 한쪽으로 자연스럽게 늘어뜨리고, 헤어 장식과 귀걸이로 포인트를 더해 전체적인 스타일을 완성했다.

한편 클라라는 2006년 드라마 ‘투명인간 최장수’로 데뷔해 ‘인연 만들기’, ‘결혼의 여신’, ‘응급남녀’ 등에 출연했다. 영화 ‘오감도’, ‘워킹걸’ 등에서도 활약했다. 또한 클라라는 2019년, 2세 연상의 사업가와 결혼했으나 지난해 10월 결혼 6년 만에 이혼 소식을 전했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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