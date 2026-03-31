‘믿보’ 롯데시네마 추천작…‘장국영부터 오드리 헵번까지’

다양한 콘텐츠의 무한 확장을 추구하는 롯데시네마가 4월 단독 개봉 ‘롯시픽’ 라인업을 공개했다.

4월 롯시픽은 총 7작품으로, 명작 재개봉부터 화제의 신작까지 장르의 경계를 넘어 관객들의 취향을 폭넓게 저격한다. 특히 <패왕별희 디 오리지널>을 비롯해 수많은 관객의 인생 영화로 손꼽히는 걸작들을 4K 리마스터링 버전으로 선보이며 ‘극장 관람의 묘미’를 다시금 일깨울 전망이다.

■ 패왕별희 디 오리지널 (4/1)

주연 배우 故 장국영의 기일인 4월 1일에 맞춰 그의 필모그래피 중 팬들의 가장 뜨거운 사랑을 받는 명작을 재개봉한다. 올해로 개봉 33주년을 맞이한 <패왕별희 디 오리지널>은 경극을 사랑한 두 남자 시투(장풍의)와 두지(장국영)의 사랑과 질투, 경극의 아름다움을 노래하는 영화다. 이번 재개봉은 장국영에 대한 그리움을 간직한 팬들에게 그를 추억하는 특별한 시간이 될 것으로 기대를 모은다.

■ 스크림 7 (4/1)

전 세계를 충격에 빠뜨린 공포 영화의 전설 ‘스크림’이 신작으로 돌아온다. 원조 공포 맛집 <스크림 7>은 북미 개봉 이후 박스오피스 1위를 차지하며 역대 시리즈 사상 최고 흥행 스코어를 기록해 흥행성과 화제성을 입증했다. 특히 [스크림] 시리즈 1편의 주인공인 ‘시드니 프레스콧’이 다시 귀환, 그녀와 그녀의 딸인 ‘테이텀’을 중심으로 펼쳐지는 긴장감 넘치는 스토리와 더욱 위협적인 모습으로 돌아온 ‘고스트페이스’는 한층 더 강력해진 공포와 스릴을 선사한다.

■ 마법 숲 동물 친구들 대모험 (4/1)

온 가족이 함께 즐길 수 있는 판타지 어드벤처 <마법 숲 동물 친구들 대모험>이 개봉한다. 평화로운 마법의 숲에 사는 꼬마 염소 삼총사와 친구들이 마을에서 추방당한 후에도 동물들을 호시탐탐 노리는 사악한 ‘검은 늑대’에 맞서 싸우며 펼치는 어드벤처 애니메이션이다. 귀엽고 사랑스러운 동물들의 대활약이 펼쳐져 올봄 극장가를 찾는 가족 관객들의 시선을 단숨에 사로잡을 것으로 보인다.

■ 로마의 휴일 & 티파니에서 아침을 (4/8)

할리우드의 전설 오드리 헵번의 두 대표작 <로마의 휴일>과 <티파니에서 아침을>이 스크린으로 돌아온다. 두 작품 모두 4K 리마스터링으로 상영되어 원작의 감동을 보다 선명하고 생생한 화질로 감상할 수 있는 흔치 않은 기회를 선사한다. 오드리 헵번을 세기의 연인으로 만들어준 <로마의 휴일>부터 영원한 스타일 아이콘으로 각인시킨 <티파니에서 아침을>까지 고전 명작의 귀환에 관객들의 이목이 쏠릴 전망이다.

■ 트루먼 쇼 (4/15)

1998년 개봉 이후 세기의 명작으로 자리매김한 <트루먼 쇼>가 다시 관객들을 찾는다. 지상 최대 리얼 버라이어티 쇼 ‘트루먼 쇼’의 주인공 ‘트루먼’이 지난 30년간 믿던 자신의 인생에 대해 의심을 품기 시작하며 벌어지는 이야기를 담았다. 죽기 전 꼭 봐야 하는 인생 영화로 불리는 <트루먼 쇼>는 이번 4K 리마스터링 버전 재개봉을 통해 다시 한번 관객들에게 묵직한 감동과 뜨거운 응원을 전할 예정이다.

■ 노멀 (4/17)

<존 윅>, <노바디> 제작진의 액션 대작 <노멀>이 전 세계 최초로 롯데시네마에서 개봉한다. 조용하고 평화로운 마을 ‘노멀’에 숨겨진 거대한 비밀을 속도감 있는 액션으로 그려낸 작품으로 관객들에게 강렬한 카타르시스를 선사할 예정이다. 특히 <브레이킹 베드>, <노바디> 등 독보적인 액션 연기를 선보여온 ‘밥 오덴커크’가 주연을 맡아 보다 거칠고 잔인한 액션을 선보인다.

롯데시네마 관계자는 “오직 극장에서만 경험할 수 있는 최상의 몰입감을 제공하기 위해 이번 라인업을 기획했다”라며 “재개봉작부터 신작까지 폭넓은 선택지를 마련한 만큼 관객들이 극장을 찾아 즐거움을 만끽하길 기대한다”라고 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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