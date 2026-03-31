‘피크민 블룸’, 4월 튤립 페스티벌 이벤트 개최

나이언틱(Niantic)의 리얼 월드 산책 게임 ‘피크민 블룸’이 완연한 봄을 맞아 튤립 페스티벌 이벤트를 개최한다.

나이언틱은 오는 4월 1일부터 30일까지 한 달 동안 화사한 네덜란드의 정취를 더하는 ‘클롬펜 열쇠고리 데코피크민’ 8종이 새롭게 등장한다고 31일 밝혔다.

이벤트 기간 동안 도전 임무를 완료하면 클롬펜 열쇠고리 데코피크민 모종, 스트룹와플, 꽃잎 등 다양한 보상을 받을 수 있으며, 이벤트 도전 스테이지 중앙의 빅 플라워가 만개하면 금 모종을 추가로 획득할 수 있다.

또한 스트룹와플을 수집하는 임무를 달성하면 부활절 달걀 및 토끼 달걀 데코피크민 모종과 이벤트 한정 Mii 코스튬 등 다양한 봄 테마 보상을 받을 수 있다.

이벤트 기간 중 등장하는 풍성 버섯을 파괴하면 스트룹와플과 다양한 아이템이 담긴 미스터리 상자가 지급되고, 주말에 등장하는 거대 풍성 버섯에서는 희귀한 미스터리 상자를 받을 수 있다.

20레벨 이상의 유저라면, 이벤트 프리미엄 패스를 통해 더욱 다양한 혜택을 누릴 수 있다.

스테이지 클리어 시 시즌별 정수를 추가로 얻을 수 있으며, 원하는 색상의 클롬펜 열쇠고리 데코피크민 금 모종도 획득할 수 있다.

아울러 웹숍에서는 튤립 페스티벌 이벤트 완료 팩, 기간 한정 튤립 페스티벌 Mii 코스튬, 스페셜 임무 티켓 등 다양한 아이템을 판매해 유저들이 더욱 즐겁게 이벤트를 경험할 수 있도록 지원한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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