‘JYP 보물’ 스트레이 키즈, 'Chk Chk Boom' 유튜브 2억 뷰 돌파

스트레이 키즈(Stray Kids)가 'Chk Chk Boom'(칙칙붐) 뮤직비디오로 통산 여덟 번째 2억 뷰 기록을 탄생시켰다.

스트레이 키즈가 2024년 7월 19일 발매한 미니 앨범 'ATE'(에이트)의 타이틀곡 'Chk Chk Boom' 뮤직비디오는 3월 31일 오전 유튜브 조회 수 2억 회를 돌파했다. 이로써 스트레이 키즈는 '神메뉴'(신메뉴), 'Back Door'(백 도어), '소리꾼', 'MANIAC'(매니악), '특', '락 (樂)', 'CASE 143'에 이어 'Chk Chk Boom'까지 총 8편의 뮤직비디오를 2억 뷰 반열에 올렸다.

그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA) 방찬, 창빈, 한이 작사, 작곡한 'Chk Chk Boom'은 원하는 목표를 명확히 조준하는 자신감을 담은 곡이다. 스트레이 키즈만의 방식으로 해석한 라틴 스타일의 힙합 리듬 위 중독성 강한 루프, 독특한 탑라인과 가사가 특징이다. 화려한 영상미와 파워풀한 퍼포먼스가 돋보이는 뮤직비디오는 할리우드 배우 라이언 레이놀즈(Ryan Reynolds)와 휴 잭맨(Hugh Jackman)이 등장해 보는 즐거움을 더한다.

스트레이 키즈는 3월 25일 데뷔 8주년을 맞이해 스테이(팬덤명: STAY)를 위한 신곡 '별, 빛 (STAY)' 발표했다. 멤버 한과 승민이 작사, 작곡에 직접 참여했고 서로가 함께하기에 가능한 내일의 희망을 '우주'와 '별'에 빗대어 표현했다. "우리 같은 곳을 본다면 어디선가 별빛처럼 빛나", "곁에 있어 줄래 그럼 널 감싼 우주가 될 테니"와 같은 노랫말이 스테이를 향한 방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔의 진심 어린 마음을 내비치며 뭉클한 감동을 선사한다.

지난 28일과 29일에는 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 공식 팬미팅 'Stray Kids 6TH FANMEETING 'STAY in Our Little House''(스테이 인 아워 리틀 하우스)의 포문을 열었다. 해당 팬미팅은 오는 4월 4일과 5일까지 총 4회에 걸쳐 진행된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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