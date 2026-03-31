전유진, '사랑을 처방해 드립니다' OST 가창자 출격...4월 5일 음원 발매 확정

가수 전유진이 섬세한 감성으로 순수한 사랑을 노래한다.

전유진이 가창에 참여한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 다섯 번째 OST '나의 사랑 나의 운명'이 오는 4월 5일 오후 6시 발매된다.

'나의 사랑 나의 운명'은 따뜻하고 순수한 고백을 담아낸 러브 테마곡이다. 어쿠스틱한 기타의 부드러운 흐름 위에 전유진의 섬세한 보컬이 더해져 극 중 주인공들의 서사를 한층 더 풍부하게 표현하며, 소중한 사람을 향한 애틋한 마음을 잔잔하게 그려낼 예정이다.

특히 '미스터트롯2' 박지현의 '깜빡이를 키고 오세요' 작곡가 최민지가 작곡을 맡아 새로운 매력을 담은 곡을 완성했다. 전유진은 잔잔히 울리는 기타와 솔직한 가사가 돋보이는 이번 곡을 통해 사랑하는 사람을 떠올리며 듣고 싶은 러브송을 선사할 전망이다.

여기에 국내 최고의 OST 제작 프로듀서로 주목받은 송동운 프로듀서가 OST 제작 총괄 프로듀싱을 맡아 완성도를 높였다. 송동운 프로듀서는 드라마 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야', '달의 연인 - 보보경심 려', '우리들의 블루스'를 비롯해 '도깨비' OST '첫눈처럼 너에게 가겠다', 'Stay With Me(스테이 위드 미)', 'Beautiful(뷰티풀)', 'I Miss You(아이 미스 유)' 등을 히트시킨 바 있다.

전유진은 지난 2020년 디지털 싱글 '사랑…하시렵니까?'로 데뷔한 후, 2024년 MBN '현역가왕'에서 우승을 차지하며 존재감을 알렸다. 이후 '어린잠', '하루만 나의 꿈속에 다녀가세요' 등 음악 활동은 물론, 드라마 '독수리 5형제를 부탁해!' OST 가창에도 참여하는 등 활발한 행보를 이어가고 있다. 또한 지난 26일 신곡 '가요 가요'를 각종 음원 사이트에 공개하며 트롯 여제로서의 입지를 다져가고 있다.

'사랑을 처방해 드립니다'는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 드라마다. 매주 토·일요일 오후 8시 KBS 2TV에서 방송된다.

한편 전유진이 가창한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 다섯 번째 OST '나의 사랑 나의 운명'은 오는 4월 5일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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