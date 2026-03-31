엔씨 ‘TL’, 신규 전장 ‘엘프의 공중정원’ 등 업데이트

엔씨의 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘쓰론 앤 리버티(THRONE AND LIBERTY)’가 신규 전장 ‘엘프의 공중정원’ 등 콘텐츠를 업데이트했다고 31일 밝혔다.

이용자는 이날부터 신규 전장 엘프의 공중정원, 새로운 규칙이 적용되는 전장 프리 시즌 2, 종염의 사원, 영속의 지하 동굴 등 신규 협력 던전 2종을 플레이할 수 있다.

엘프의 공중정원은 최대 24명의 이용자가 팀을 이루어 전투를 펼치는 전장 콘텐츠다. 지형지물을 활용해 7개의 점령지를 먼저 차지하면 승리한다. 다리를 건설해 이동 경로를 단축하거나 물의 높이가 변하는 수로를 활용하는 등 전략적인 플레이가 가능하다. 이용자는 결과창과 매칭 규칙 개선, 역할에 따른 디버프(debuff, 약화효과) 등이 적용된 전장 프리 시즌 2도 즐길 수 있다.

TL은 신규 협력 던전 2종을 선보였다. 이용자는 악마 보스 키마 데우스가 등장하는 종염의 사원, 야생 보스 레퀴네아스가 등장하는 영속의 지하 동굴에 도전할 수 있다. 공략에 성공하면 고목의 눈물, 숲의 기도, 그림자 낙인, 태초의 갈망 등 신규 장비 브로치를 획득 가능하다.

이 밖에 게임 내 콘텐츠를 수집해 능력치를 높일 수 있는 신규 탁본집, 섬광, 마력선, 광역 회복, 흡혈귀 등 신규 추가 효과도 선보였다. 이용자는 4월 21일까지 아크보스와 광성 아크보스가 2배로 등장하는 아크보스 대공습 이벤트에도 참여할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]