B.A.P 출신 젤로, 신곡 ‘콜라 코미구’ 발매…12일 첫 단독 팬콘으로 열기 잇는다

아티스트 젤로(ZELO)가 글로벌 라틴 팝 장르의 신곡 ‘Cola Comigo’로 돌아왔다.

젤로는 31일 새 싱글 ‘Cola Comigo (콜라 코미구)’를 발매하며 본격적인 활동 새 챕터를 열었다.

‘Cola Comigo’는 젤로가 2년 3개월여의 공백기를 깨고 음악 레이블 블랙스쿼드(VLACKSQUAD)에서 처음 발표한 신곡이다. 라틴 팝과 글로벌 팝을 접목해 장르 간 경계를 넘나드는 젤로의 폭넓은 스펙트럼을 확인하게 했다.

특히 젤로는 리드미컬한 비트 위 세련된 보컬로 더욱 깊어진 음악적 내공을 드러냈다. 감정을 앞세우기보다 여백을 남겨둔 구성은 솔로 아티스트로서 젤로의 여유와 확신을 엿보게 했다.

이날 오후 6시 공개되는 ‘Cola Comigo’ 뮤직비디오에서 젤로는 사운드와 유기적으로 결합된 퍼포먼스로 올라운드 팝 아티스트로서의 능력치를 재차 증명한다. 젤로의 에너제틱하면서도 감각적인 움직임이 글로벌 팬들을 사로잡을 전망이다.

이어 젤로는 오는 4월 12일 서울 강남구 일지아트홀에서 데뷔 첫 단독 팬 콘서트 ‘COMIGO : NEXT CHAPTER (코미구 : 넥스트 챕터)’를 개최한다. 이번 ‘Cola Comigo’를 비롯한 다채로운 라이브 무대는 물론 가까운 교감으로 팬들의 기다림에 화답할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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