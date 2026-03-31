대한체육회, 2026년 1분기 미래국가대표 전임감독 간담회 개최

사진=대한체육회 제공

대한체육회(유승민 회장)는 31일 진천 국가대표선수촌 벨로드롬 회의실에서 「2026년 1분기 미래국가대표 전임감독 간담회」를 열고, 선수 육성 구조 개편에 따른 실질적인 운영 방안을 모색했다.

이날 간담회에는 미래국가대표(후보·청소년·꿈나무) 전임감독과 선수촌 관계자 등 40여 명이 참석해 선수 육성 정책 전반에 대해 심도있게 논의했다. 주요 안건으로는 ▲2025년 미래국가대표 육성 사업 성과 공유, ▲2026년 선발 및 운영 내규 안내, ▲합숙훈련 지침 변경사항 등이 다뤄졌다.

김택수 선수촌장이 직접 강연자로 나서 지도자들이 가져야 할 자세와 현장 소통법을 주제로 특별 강연을 진행했다. 오랜 기간 국가대표 선수와 지도자로 활동하며 쌓아온 자신만의 노하우를 아낌없이 전수하며, 기술 지도뿐 아니라 선수의 마음을 움직이는 지도자가 되어줄 것을 당부했다. 아울러, 유망주들이 국가대표로 성장하기까지 지도자가 수행해야 할 조력자로서의 역할을 거듭 강조했다.

이어진 실무 협의 시간에서는 새롭게 개편된 선수 육성 체계의 안착을 위한 논의가 이어졌다. 기존 ‘국가대표-후보-청소년-꿈나무’ 체계에서 국가대표와 후보선수의 가교가 될 ‘예비국가대표’ 층이 신설됨에 따라, 이 같은 구조적 변화가 현장에 혼선 없이 뿌리내릴 수 있도록 돕는 실질적 운영 방안에 대한 의견을 나눴다.

김택수 선수촌장은 “우리 선수들이 국가대표로 향하는 과정에서 중도에 포기하지 않고 끝까지 꿈을 키워갈 수 있도록 돕는 것이 우리의 가장 큰 역할”이라며 “선수들의 성장 사다리가 끊어지지 않도록 촘촘한 육성 시스템을 구축하고, 실제 경기력 향상이라는 결실로 이어질 수 있도록 최상의 훈련 환경을 마련하는 데 집중하겠다”고 밝혔다.

대한체육회는 이번 간담회에서 수렴한 의견을 바탕으로 연내 ‘예비국가대표’ 운영 지침을 구체화하고, 우수선수들이 중도 이탈 없이 성장을 이어갈 수 있도록 지원하여 차세대 엘리트 체육의 경쟁력을 한층 높여나갈 방침이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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