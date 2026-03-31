[내야외야] KIA, 틴틴팅클 컬래버 상품 16종 출시

사진=KIA타이거즈 제공

프로야구 KIA가 인기 SNS 웹툰 캐릭터 '틴틴팅클'과 협업해 컬래버 상품을 출시한다.

2020년 SNS 연재를 시작으로 현재까지 꾸준한 사랑을 받고 있는 SNS툰 ‘틴틴팅클’은 2000년대 배경의 초등학생 캐릭터인 ‘틴틴’과 ‘팅클’의 우정 이야기를 담고 있다. 각 캐릭터의 따뜻한 성장 이야기가 중심인 틴틴팅클은 그 당시 유년시절을 보낸 MZ세대들에게 큰 공감을 얻으며 인기를 끌고 있다.

이번 컬래버 상품은 총 16종으로 구성됐다. 레플리카 유니폼 2종을 비롯해 모니터 거치인형, 멀티 파우치, 추억의 옛날 놀이 세트 등이 포함된다. 특히 추억의 옛날 놀이 세트는 공기, 학종이, 룰라끈, 딱지로 구성돼 2000년대 초등학생 세대의 향수를 자극할 것으로 기대된다.

상품은 4월7일부터 온오프라인 팀스토어를 통해 구매할 수 있다, 온라인은 오후 2시부터, 오프라인은 오후 4시부터 판매를 시작하며, 자세한 상품 정보는 온라인 팀스토어에서 확인할 수 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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