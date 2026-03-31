“사상 최초” 아이유X변우석 ‘21세기 대군부인’, 방영 전부터 ‘역대급’ 화제성

‘21세기 대군부인’이 3월 4주차 TV-OTT 드라마 부문 1위에 올랐다. 사진 출처=펀덱스 홈페이지 캡처

드라마 ‘21세기 대군부인’이 방영 전 화제성 1위를 달성했다.

31일 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에 따르면 MBC 금토 드라마 ‘21세기 대군부인’이 17.99%로 3월 4주차 TV-OTT 드라마 부문 1위를 차지했다. 2위는 ‘클라이맥스’, 3위는 ‘신이랑 법률사무소’가 각각 자리 잡았다. 보통 방영 중인 드라마가 1위를 가져가는 것이 보편적이나 ‘21세기 대군부인’은 첫 방송을 2주 앞둔 시점부터 1위에 등극했다. 방영 전 드라마가 1위를 차지한 것은 화제성 조사 이래 최초다.

특히 VON(Voice of Netizen)과 SNS 지표에서 각각 1위를 차지한 점이 눈에 띈다. 예비 시청자들이 커뮤니티, 블로그, SNS에서 기대평과 설정, 아이유와 변우석의 합과 티저 영상 등을 활발히 공유하고 있다는 뜻이다. MZ 세대를 중심으로 한 온라인 화력이 최고조에 달했음을 보여준다.

출연자 화제성 부문 또한 아이유는 3위, 변우석은 4위를 각각 차지함으로써 두 주연 배우 모두 TOP 5에 들었다.

오는 10일 방영 예정인 ‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 재벌가의 서녀(아이유)와 왕실의 서열 2위 대군(변우석)이 계약 결혼을 하면서 벌어지는 이야기를 담는다. 추후 드라마가 본격적으로 방영되고 나서도 1위를 유지할 수 있을지 주목된다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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