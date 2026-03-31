[SW인터뷰] 스스로를 향한 다짐…윤동희 “사계절 다 잘할 수 있도록!”

사진=이혜진 기자

“사계절, 다 잘해야죠!”

지난 시즌을 마친 뒤 윤동희(롯데)는 ‘책임감’이라는 단어를 곱씹었다. 2003년생, 아직 어린 나이지만 자신의 역할이 무엇인지 고민하고 또 고민했다. 개인 성적(97경기 타율 0.282, 9홈런, 53타점)을 떠나, 팀이 어려울 때 나서서 이끌지 못했다는 부분이 크게 와 닿았다. 윤동희는 “나이는 어려도 벤치에서 리더십 있게 했다면 좋았지 않았을까 싶다”면서 “나도 모르게 어린 생각을 많이 했던 것 같다. 실력도, 마음가짐도 더 가꿔야 한다는 걸 느꼈다”고 말했다.

다짐에 머물지 않았다. 행동으로 이어졌다. 겨우내 어떻게 보냈는지는 방망이가 말해준다. 시범경기 12경기서 타율 0.429(전체 1위), 2홈런 7타점 등을 올리며 펄펄 날았다. 좋은 흐름은 정규시즌에서도 그대로 이어졌다. 삼성과의 개막시리즈(2경기)서 무려 4개의 안타를 때려냈다. 무엇보다 첫 경기, 첫 타석에서부터 대포를 신고하며 화끈한 시즌을 예고했다. 시즌 1호 홈런의 주인공이 됐다. 덕분에 롯데는 2020년 이후 6년 만에 개막시리즈 싹쓸이에 성공했다.

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비결이 있을까. 기술적인 변화도 있지만, 가장 중요한 것은 역시 야구에 임하는 자세다. 윤동희는 “항상 같은 마음으로 타석에 들어서려 한다”면서 “때론 피곤할 때도 있고, 상대적으로 약한 투수를 만나는 날도 있을 것이다. 그런 것들에 흔들리지 않고 준비한 대로, 계획대로 이행하려 한다. 그러다보니 멘탈적으로 안정이 된 듯하다”고 설명했다. 나아가 루틴을 잘 지켜온 부분도 주효했다. 윤동희는 “훈련량을 좀 더 늘렸는데 도움이 된 것 같다”고 귀띔했다.

비단 윤동희뿐 아니다. 팀 전체가 하나로 뭉치는 모습 또한 엿보인다. 활발한 공격력은 기본, 적재적소에 나오는 팀 배팅도 눈에 띈다. 야구를 보는 시야 자체가 넓어진 모습이다. 윤동희는 “선수단 전체가 겨울부터 연습을 많이 한 부분이다. 경각심을 갖고 임하고 있다”고 설명했다. 자신감이 채워지는 것은 두말할 필요가 없다. 윤동희는 “타석에서 망설임이 없다. 과감하게 배트를 돌리고 있는데, 잘 유지한다면 좋은 분위기가 이어질 수 있을 것 같다”고 전했다.

하나둘 편견을 깨부수고자 한다. 비시즌 롯데는 일부 선수들의 일탈로 시끄러웠다. ‘봄데(봄에만 잘하는 롯데)’라는 불명예스러운 별칭도 여전히 짙게 드리운다. ‘봄에만 강하다’는 표현은 선수 입장에서 맥이 풀릴 수밖에 없을 터. 윤동희는 “크게 신경 쓰진 않지만, 기분이 좋진 않다”고 솔직하게 말하며 “봄에만 잘해선 1등을 할 수 없다. 사계절 다 잘할 수 있도록 노력하겠다. 시즌을 치르다 보면 어려운 순간이 있겠지만 빠르게 전환시키겠다”고 각오를 다졌다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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