‘대한민국 vs 오스트리아’…유럽 원정 A매치 대상 프로토 승부식 40회차 발매 중

사진=한국스포츠레저 제공

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서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 다음 달 1일 03시 45분에 비엔나(오스트리아)에서 열리는 대한민국(원정)-오스트리아(홈)전을 대상으로 한 프로토 승부식 40회차 게임이 발매 중이라고 31일 밝혔다.

이번 프로토 승부식 40회차에서는 해당 경기를 대상으로 ▲일반(288번) ▲핸디캡(289번, 290번) ▲언더오버(291번) ▲SUM(292번) 등 다양한 게임 유형으로 참여할 수 있다. 모든 게임은 31일 오후 11시까지 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 ‘베트맨’을 통해 참여할 수 있다.

이번 경기는 2026 북중미 월드컵을 약 3개월 앞두고 치러지는 유럽 원정 A매치로, 대표팀의 전력 점검과 조직력 완성도를 동시에 확인할 수 있는 중요한 무대다.

한국은 직전 코트디부아르와의 평가전에서 0-4로 패하며 수비 조직력과 공격 완성도 측면에서 과제를 드러냈다. 전반 중반 이후 수비 라인의 간격이 벌어지며 연속 실점을 허용했고, 측면 대응과 세컨드 볼 처리에서도 불안한 모습을 보였다. 특히 3백 체계에서 좌우 밸런스가 흔들리며 상대의 빠른 전환에 효과적으로 대응하지 못했다는 평가다.

공격에서도 결정적인 기회를 여러 차례 만들었지만, 득점으로 연결되지는 못했다. 골대를 세 차례 맞히는 장면이 있었음에도 마무리에서의 집중력이 부족했고, 후반 교체로 투입된 핵심 자원들도 경기 흐름을 바꾸지 못했다.

상대 오스트리아(FIFA 랭킹 24위)는 한국(22위)과 유사한 전력을 갖춘 팀이지만, 조직적인 압박과 빠른 공수 전환에서 강점을 보이는 팀이다. 오스트리아는 랄프 랑닉 감독 체제 아래 전방 압박과 빠른 공수 전환을 기반으로 한 경기 운영이 특징이며, 홈 경기에서는 점유율을 바탕으로 주도권을 가져가는 경향이 뚜렷하다.

이번 경기는 양 팀 모두 전력 점검의 성격이 강한 만큼, 무리한 공격보다는 조직력 안정에 초점을 둔 경기 운영이 예상된다. 특히 초반 흐름과 선제골 여부, 한국의 수비 안정 여부가 승부를 가르는 핵심 변수로 작용할 가능성이 크다.

한국스포츠레저 관계자는 “이번 경기는 직전 경기의 여파와 유럽 원정이라는 변수가 경기 결과에 영향을 줄 수 있다”며 “세밀한 분석과 다양한 게임 유형을 활용한 전략적 접근이 필요할 것”이라고 전했다.

한편, 해당 경기를 대상으로 하는 축구토토 매치 2회차도 31일 오후 11시까지 참여할 수 있으며, 프로토 승부식 및 축구토토 매치 게임의 일정 및 경기 분석 내용은 베트맨과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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