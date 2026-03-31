르노 필랑트, 이제 자동차에 AI는 동승자 수준!

르노 필랑트가 카페 외부에 전시돼 있다. 한국자동차전문기자협회 제공

이제 AI는 자동차에서 동승자 수준의 역할을 수행한다.

한국자동차전문기자협회(AWAK∙회장 이다일)가 지난 30일 서울 용산구 카페 피요르드에서 르노코리아의 신차 필랑트를 주제로 첫 기술 세미나를 열었다.

이번 행사는 단순한 차량 시승과 제원 소개를 넘어 신차에 탑재된 혁신 기술이 실제 주행 환경에서 어떻게 작동하고 어떤 편의성을 제공하는지 심층적으로 검증하기 위해 기획됐다. 협회는 이번 세미나를 시작으로 전문 기자들이 직접 평가한 ‘기술 별점’과 ‘한줄평’ 등의 데이터를 다양한 자동차 관련 플랫폼에 제공할 계획이다. 최종적으로 소비자들이 신뢰할 수 있는 ‘구매 지표’로 활용될 수 있도록 하는 게 목표다. 앞으로 다양한 모빌리티 기술을 주제로 세미나도 정례화한다. 협회 관계자는 “자동차 관련 정보가 넘치다 보니 소비자가 정확한 정보를 찾기 어렵다”면서 “전문가들이 냉정하게 평가한 팩트 위주의 정보를 지속적으로 제공할 것”이라고 강조했다.

이날 행사에서 모두 발언자로 나선 김경수 협회 운영위원장도 “기존 시승 위주 취재를 넘어 기업과 직접 소통하고 기술적 인사이트를 깊게 나누기 위해 마련한 자리”라고 행사 취지를 설명했다.

이번 세미나의 핵심 검증 대상은 필랑트에 탑재된 차세대 인포테인먼트 시스템인 ‘티맵 오토’와 SK텔레콤의 거대언어모델(LLM) 기반 ‘에이닷 오토’였다. 좌장을 맡은 박기돈 모터리언 편집장은 “자동차가 인공지능(AI)와 첨단 로봇 기술의 집약체로 진화하고 있는 만큼 관련 기술을 선제적으로 학습하고 치열하게 토론하는 과정이 필수적”이라고 말했다.

먼저 발표에 나선 김소희 티맵모빌리티 팀장은 차량 환경에 최적화된 UX/UI 설계를 강조했다. 김 팀장은 “스마트폰 미러링을 넘어 차량 센서와 직접 연동되는 내장형 시스템을 구축했다”며 “단순한 길 안내뿐 아니라 티맵 스토어, 전기차(EV) 특화 경로 안내, 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등을 결합해 완성도 높은 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 환경을 구현했다”고 설명했다.

에이닷 오토의 차별화된 AI 서비스 소개는 최병휘 SK텔레콤 매니저가 맡았다. 주행 중 디스플레이 조작을 최소화하는 음성 인식 기반의 직관적인 사용자 경험을 최대 장점으로 꼽은 최 매니저는 “자사의 LLM ‘에이닷엑스(A.X) 4.0’을 기반으로 차량이 먼저 창문 닫기를 제안하거나 목적지를 설정하는 능동적인 동승자 역할을 수행한다”고 자신했다.

한국자동차전문기자협회 회원들이 처음 열린 기술 세미나에 참가하고 있다. 한국자동차전문기자협회 제공

주제 발표 이후 진행된 질의응답 세션에선 시스템 보안이나 AI 한계점 등에 대한 기자들의 날카로운 질문과 심도 있는 논의가 이어졌다.

대화 내용 유출 및 개인정보 해킹 우려에 대해 SK텔레콤 측은 “클라우드 서버 저장 시 철저한 비식별화 처리를 거친다”면서 “특히 무단 학습에 사용하지 않고 있고 고객 불만(VOC) 대응 후 지체 없이 파기해 보안 지침을 엄격히 준수한다”고 답했다.

뉴스 재생 시 우려되는 특정 정치적 편향성이나 AI 환각 현상에 대해서는 내부 세이프티 가드 기술을 통해 철저히 중립성을 유지한다고 설명했다.

통신 요금 부담에 대한 질문에 르노코리아 측은 “필랑트 구매자에게 5년간 커넥티비티 통신 요금을 무제한 무료로 제공한다”며 “5년 이후 구독을 원치 않으면 본인 스마트폰 테더링을 통해 지속적인 서비스 이용이 가능하다”고 강조했다.

이다일 한국자동차전문기자협회장은 “이번 세미나를 기획하며 기자들 스스로도 새로운 산업 환경에 대해 많은 공부가 필요함을 느꼈다”면서 “일방적인 발표를 듣는 자리를 넘어 아고라 광장처럼 진짜 궁금한 것을 직접 묻고 토론하는 발전적인 자리가 지속되기를 바란다”고 첫 세미나에 대한 소회를 밝혔다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

한준호 기자 tongil77@segye.com

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