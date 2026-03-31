[내야외야] 키움히어로즈, ‘춘배와 친구들’과 두 번째 협업 진행

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움이 네이버웹툰 ‘냐한남자’의 인기 캐릭터 ‘춘배와 친구들’과 두 번째 협업을 진행한다.

키움은 지난 2025시즌 ‘춘배와 친구들’과의 첫 협업을 통해 ‘영웅춘배DAY’ 이벤트와 팝업스토어를 운영했다. 당시 현장에는 이른 새벽부터 ‘오픈런’ 행렬이 이어지고 주요 MD가 조기 품절되는 등 팬들의 뜨거운 관심을 받았다.

올해 역시 협업을 이어가며 더욱 풍성한 즐길 거리를 선보인다. 먼저 4월 1일(수)부터 키움히어로즈와 춘배 캐릭터가 어우러진 콜라보 프레임을 전국 ‘포토이즘’ 오프라인 매장에서 만나 볼 수 있다. 4월 7일(화)에는 ‘춘배 X 키움히어로즈’ 카카오톡 이모티콘을 출시한다. 이번 이모티콘은 경기 상황별 응원 표현과 재치 있는 모션을 결합해 소통의 재미를 한층 높였다.

오프라인 행사도 다채롭게 마련했다. 롯데자이언츠와의 홈 3연전이 열리는 4월 10일(금)부터 12일(일)까지 고척스카이돔 장외 보행광장에서 ‘키움히어로즈 X 춘배와 친구들 시즌2 팝업스토어’를 운영한다. 이 기간 선수단은 콜라보 유니폼을 착용하고 경기에 나설 예정이다.

특히 4월 11일(토)에는 홈경기 이벤트로 ‘영웅춘배DAY 시즌2’를 진행한다. 이날 경기 전에는 콜라보 마스코트 ‘춘배’의 입단식 퍼포먼스가 열리며, 춘배가 직접 마운드에 올라 시구에 나선다.

‘춘배와 친구들’은 인간으로 변신한 고양이들의 이야기를 다룬 네이버웹툰 ‘냐한남자’의 대표 캐릭터로, 특유의 귀여운 외모와 재치 있는 세계관을 통해 MZ세대의 전폭적인 지지를 받고 있다. 특히 작중 캐릭터 ‘김영철’은 SNS상에서 키움의 열혈 팬을 자처하며 다양한 응원 이미지를 올리며 야구팬들 사이에서도 높은 인지도를 보유하고 있다.

키움 관계자는 “지난해 보여주신 팬들의 뜨거운 관심에 보답하고자 더욱 알찬 구성으로 두 번째 협업을 준비했다”며 “앞으로도 다양한 마케팅을 통해 팬들에게 새로운 즐거움을 선사하겠다”고 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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