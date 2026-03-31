현대모비스 ‘일본 라이징 제퍼 후쿠오카와 파트너십 체결’

사진=현대모비스 피버스 제공

프로농구 현대모비스가 일본 프로농구 B.리그 B2 소속 라이징 제퍼 후쿠오카(Rizing Zephyr Fukuoka)와의 파트너십을 체결했다고 31일 밝혔다.

현대모비스는 지난 30일 원주 DB와의 홈경기에서 협약식을 통해 공식 파트너십을 선언했으며, 양 구단 단장이 참석한 가운데 행사를 진행했다. 앞서 지난 22일 일본 후쿠오카에서의 협약식에 이어 한국에서도 행사가 이어지며 의미를 더했다.

라이징 제퍼 후쿠오카는 팀명에 그리스 신화의 의미를 담고 있다. ‘제퍼(Zephyr)’는 서쪽에서 부는 바람의 신을, ‘라이징(Rizing)’은 번개의 신 이미지를 상징한다. 후쿠오카 현을 연고로 하는 이 팀은 ‘농구 왕국’으로 불리는 지역의 명성에 걸맞게 일본 정상 등극을 목표로 도전하고 있다.

양 구단은 아시아 프로농구 구단 간 협력 강화를 위해 파트너십을 체결했으며 이를 통해 국제 교류 확대와 글로벌 경쟁력 및 인지도 제고를 도모한다. 더불어 선수·지도자 교류와 유소년 교류 등 다양한 협력 프로그램을 추진해 장기적인 상호 발전을 이뤄갈 계획이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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