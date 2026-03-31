‘봄 바람 담은 써드킷 출시’ 대구FC, 5일 김포전‘미즈노 브랜드데이’진행!

사진=대구FC 제공

대구FC가 공식 키트 스폰서인 미즈노 창립 120주년을 맞이해 오는 5일 오후 2시 대구iM뱅크PARK에서 열리는 하나은행 K리그2 2026 6라운드 김포FC와의 홈경기에서 미즈노 브랜드데이를 진행한다.

이번 브랜드데이는 120년의 역사를 이어온 미즈노와 대구FC의 파트너십을 기념하고, 팬들과 함께 그 의미를 나누기 위해 마련됐다. 경기장 안팎에서는 다양한 체험형 이벤트가 펼쳐지며, 축제와 같은 분위기를 조성할 예정이다.

경기 당일 장외광장에서는 팬 참여형 이벤트가 다채롭게 운영된다. 먼저 ‘WALL LUCKY DRAW 포토존’에서는 포토월에 부착된 카드를 통해 선수 친필 축구화를 비롯해 미즈노 용품 등 다양한 경품을 받을 수 있다.

또한 룰렛 및 캡슐 뽑기 이벤트가 진행되며, 가방과 모자 등 다양한 미즈노 제품이 증정된다. 스톱워치 이벤트를 통해서는 최근 출시된 축구화 ‘알파3’를 테마로 한 체험이 가능하며, 피스테와 텀블러 등 경품도 마련됐다. 이외에도 팬들이 직접 응원 문구를 제작할 수 있는 ‘치어풀 꾸미기’와 추억을 남길 수 있는 무료 포토 키오스크가 운영되며, 하프타임에는 전광판 이벤트를 통해 ‘치어풀 꾸미기’ 참여자를 대상으로 써드 유니폼을 증정하는 행사도 진행된다.

유소년 축구센터에서는 미즈노 축구화를 직접 착용해볼 수 있는 ‘축구화 트라이얼 존’이 마련되며, 장내에서는 미즈노 의류 착용자를 대상으로 그라운드 오픈 프로그램이 진행된다. 또한 장외광장에서는 이근호 어드바이저 팬사인회가 열려 팬들과의 특별한 만남이 이어질 예정이다.

이번 브랜드데이를 맞아 대구FC는 2026시즌 써드킷 유니폼도 함께 선보인다. ‘PINK IN THE SKY’를 컨셉으로 한 이번 써드킷은 하늘 아래 흩날리는 봄의 순간에서 영감을 받아 부드러운 핑크 컬러를 기반으로 디자인됐다. 기존의 하늘빛 정체성 위에 계절감을 더해, 대구FC의 또 다른 분위기와 감성을 그라운드 위에 담아냈다. 써드킷은 오는 4월 2일(목) 오후 1시 대구FC 팀스토어에서 먼저 판매를 시작하며, 4월 7일(화) 오후 1시부터는 대구FC 온라인 스토어에서도 구매할 수 있다.

한편, 미즈노 브랜드데이가 열리는 이번 홈경기에서는 전 관중을 대상으로 미즈노 브랜드데이 기념 손수건이 배포되며, 선수 입장 시 응원 퍼포먼스를 통해 경기장의 분위기를 더욱 끌어올릴 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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