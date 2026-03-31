“폐업 위기 속 희망을 짓는다”…낭만목수 김사부, 소상공인 지원 프로젝트 출격

사진=비디오슈퍼마켓

벼랑 끝에 선 소상공인을 위한 ‘리얼 예능’이 방송을 앞두고 있다. 비디오슈퍼마켓이 선보이는 ‘낭만목수, 김사부’는 방송을 넘어 현장 중심의 변화를 목표로 한 프로젝트 형태로 기획됐다고 31일 밝혔다.

최근 경기 침체 여파로 약 2만 개 점포가 사라지는 등 자영업 시장의 위기가 심화되고 있는 상황이다. 이러한 흐름 속에서 비디오슈퍼마켓은 로컬 상권 회복을 목표로 ‘업소 디벨롭 프로젝트’를 재가동하며 관련 활동을 시작했다.

‘낭만목수, 김사부’는 경쟁력 있는 아이템과 맛을 보유하고 있음에도 알려지지 못한 점포, 또는 사연을 가진 가게를 직접 찾아가 공간 개선과 운영 환경 변화를 지원하는 프로그램이다.

과거 ‘러브하우스’가 주거 공간 개선을 통해 변화를 보여줬다면, 이번 프로그램은 ‘가게’ 공간에 초점을 맞춘다. 단순한 사연 전달에 그치지 않고 실질적인 매출 개선과 지속 가능한 운영까지 고려한 실무 중심의 접근이 특징이다.

기획을 맡은 황원섭 PD는 “감동을 위한 연출이 아니라 실제 도움이 되는 결과를 만드는 것이 중요하다”며 “우리가 개선한 점포가 성공 사례가 되어 더 많은 소상공인에게 희망을 줄 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

프로그램의 중심에는 스위스 유학 후 호텔리어를 거쳐 목수로 활동 중인 박상욱이 있다. 여기에 개그맨 박강균, 개그우먼 구혜리, 걸그룹 시크릿넘버 출신 미즈키, 미스코리아 이유나가 합류해 프로그램을 이끈다.

박상욱 목수는 “처음이라 긴장도 되지만 현장에서 직접 변화를 만들어간다는 점에서 책임감이 크다”며 “작은 변화라도 실제로 도움이 되었으면 한다”고 전했다. 미즈키 역시 “의미 있는 프로젝트에 참여하게 되어 기대가 크다. 출연 점포가 성공하는 모습을 보면 뿌듯할 것 같다”고 말했다.

첫 프로젝트는 서울 성수동에서 진행된다. 성수동 카페연무장 루프탑에서는 콘서트도 열려 지역 상권 활성화에 기여할 예정이다.

카페연무장은 성수동을 기반으로 성장해 압구정, 동대문 등지에서도 카페를 운영 중인 브랜드다. 이번 프로젝트 역시 카페연무장의 협조를 바탕으로 진행됐다. 또한 카페연무장의 협조로 성수 카페연무장은 비디오슈퍼마켓의 후원사 더누크가 인수하게 됐으며 이를 통해 프로젝트는 보다 안정적인 환경에서 운영될 수 있게 됐다.

비디오슈퍼마켓 관계자는 “카페연무장 관계자들의 지원 덕분에 프로젝트의 기반이 마련됐다”며 “깊은 감사의 뜻을 전한다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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