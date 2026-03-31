포티투닷 자회사 유모스원, 국제물류산업대전서 ‘카포라’ 선보인다

포티투닷의 자회사 유모스원(UMOS ONE)은 ‘2026 국제물류산업대전’에 참가해 AI 기반 디지털 물류 서비스 ‘카포라(Capora)’를 선보인다고 31일 밝혔다.

2026 국제물류산업대전은 한국통합물류협회가 주최하고 국토교통부가 후원하는 물류 전문 박람회로, 내달 4일까지 일산 킨텍스 제2전시장에서 개최된다. 유모스원은 이번 전시를 통해 카포라의 핵심인 ‘TMS(Transportation Management System)’와 ‘WMS(Warehouse Management System)’의 효율성을 시장에서 검증하고, 잠재 파트너사 확대에 나선다.

카포라 TMS는 계획부터 실행, 관리까지 운송의 전 과정을 하나로 연결하는 End-to-End(엔드 투 엔드) 플랫폼으로, 주문에 따라 적재 효율과 운송 권역 등 다양한 변수를 고려해 최적의 배차를 제공한다. 또한 LLM(거대 언어 모델) 기반 운송 에이전트를 활용해 전 과정을 자동화하고 운영 효율 향상 및 운송 데이터 인사이트 제공 등으로 사용자의 정교한 의사결정이 가능한 환경을 제공한다.

플랫폼 도입 시 사용자는 주문 등록, 배차, 화물 추적, 정산 등 기존 아날로그 방식에 의존하던 운송 업무를 디지털화해 통합 운영할 수 있다. 이를 통해 화주와 차주는 화물 운송 시장의 비효율과 정보 단절 문제를 해소하고, 복잡한 거래 구조에서 발생하는 수수료를 최소화함으로써 수익성 개선효과까지 기대할 수 있다.

카포라 WMS는 데이터 및 AI를 통해 효율적인 묶음과 동선 최적화 등을 구현해 생산성을 높여주는 창고 통합 관리 시스템이다. 이를 통해 오피스 근무 관리자는 입고, 출고, 재고의 현장 데이터를 실시간으로 관제해 효율적 운영이 가능해진다.

직관적인 사용자 경험을 바탕으로 비숙련자도 빠르게 실무 투입이 가능하며, 숙련자 경험에 의존하던 운영을 표준화해 일정한 업무 품질을 유지할 수 있다. 또한 일반적으로 수개월이 소요되는 복잡한 프로세스 재설계 없이 로봇 및 자동화 설비를 빠르게 도입할 수 있어 즉각적인 생산성 개선도 가능하다.

전시 기간 동안 유모스원 부스에서는 지난해말부터 정식으로 서비스를 시작한 카포라 TMS와 WMS의 AI 에이전트, 주요 서비스 시연 등이 진행된다. 전문 인력과의 비즈니스 상담 뿐만 아니라, QR 코드 및 홈페이지를 통한 서비스 안내와 신청도 가능하다.

포티투닷 자회사 유모스원은 지난해 차량 관제 시스템(FMS) 기업 유비퍼스트와 모빌리티 서비스 운영 및 플랫폼 비즈니스 기업 모비아가 합병해 출범했다. 디지털 물류 브랜드 ‘카포라’를 통해 ▲AI 기반 TMS(Transportation Management System) ▲SaaS(System as a Service) 기반 클라우드 WMS(Warehouse Management System) 등을 전개하고 있으며, 이 외에도 ▲모빌리티 서비스 ‘TAP!(탭)’ ▲FMS(Fleet Management System) ‘Pleos Fleet(플레오스 플릿)’ 등을 운영 중이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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