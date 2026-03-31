‘문화가 있는 삶’ 공존하는 기업·기관은?…문체부, 여가친화인증 공모

문화체육관광부는 지역문화진흥원과 함께 기업과 기관을 대상으로 오는 5월15일까지 2026년 여가친화인증 신청을 받는다고 31일 밝혔다.
여가친화인증제는 모범적인 여가친화경영을 하는 기업과 기관을 선정해 인증하는 제도다. 제도가 처음 도입된 2012년부터 지난해까지 총 700개의 기업과 기관이 인증을 받았다. 이들은 근로자들이 자유로운 여가 활동을 누릴 수 있는 조직 문화를 조성해 일과 여가가 조화롭게 공존하는 근로환경을 만드는 데 앞장서고 있다는 평가다.
올해는 신청 기간을 확대하고, 시스템 개선을 통해 신청 절차를 간소화하는 등 지원 편의성을 높였다. 기업과 기관의 실무자들이 인증을 준비할 때 실질적인 도움을 받을 수 있도록 맞춤형 상담도 지원한다. 제도와 지원 절차 전반 등을 안내하는 온라인 사업설명회를 오는 9일에 개최한다. 신청 유형에 따른 준비 서류 및 유의사항 등을 별도로 안내하는 온라인 상담도 추가로 실시할 예정이다. 최종 선정 결과는 서류심사, 면접조사 등을 거쳐 10월 중 발표하며 인증식은 11월에 개최한다.
신규 인증 또는 재인증을 받은 여가친화인증 기업·기관에는 3년의 인증 유효기간 동안 ▲여가제도 관련 홍보 및 문화·여가활동 지원 ▲독서경영 우수직장 인증, 건강친화기업 인증 등 정부 인증 및 사업 신청 시 우대 ▲우수기업·기관 대상 문체부 장관상 및 지역문화진흥원장상 포상과 상금 수여(10개사) 등의 혜택을 제공한다.
올해는 여가친화인증제와 고령자친화기업 인증제도를 연계해 각 제도의 인증을 받은 기업을 대상으로 상호 가점제를 신설한다. 내년에는 매주 수요일로 확대 시행되는 문화가 있는 날 참여 기업에 대한 가점제를 도입하는 등 정부 사업 간 연계를 지속적으로 확대할 계획이다.
이정미 문체부 문화정책관은 “여가친화인증제는 K-ESG 가이드라인의 사회 분야 진단 항목에도 반영된 제도인 만큼 조직의 이미지와 지속가능성을 높이는 데 기여하고 있다”며 “많은 기업과 기관이 여가친화인증을 통해 조직 구성원의 삶의 질을 중요시하는 가치를 확산하고 개인의 행복과 조직의 건강한 성장을 연결하길 바란다”고 밝혔다.
지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com
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