[BS현장] “짐승만큼 무서워야 이긴다”…‘사냥개들2’ 우도환·이상이, 정지훈과 정면충돌

배우 정지훈, 우도환, 이상이(왼쪽부터)가 사냥개들 시즌2 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 김두홍 기자

더 거칠고 더 커진 스케일로 돌아왔다. 우도환과 이상이의 통쾌한 맨손 액션이 새 빌런을 정조준한다.

31일 서울 중구 앰배서더 풀만 호텔에서는 넷플릭스 시리즈 사냥개들 시즌2 제작발표회가 열렸다. 현장에는 김주환 감독, 배우 우도환, 이상이, 비(정지훈)가 참석했다.

사냥개들 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기를 그린다.

3년 만에 새 시즌으로 돌아오는 만큼 더욱 거칠고 강렬해진 액션이 다시 한번 짜릿한 쾌감을 선사할 전망이다.

김 감독은 “이번 시즌은 주인공 둘이 새로운 적대자를 만나서 더 치열한 싸움을 벌이는 내용이다. 시즌1에서 신선하게 보여줬던 복싱 액션과 브로맨스를 어떻게 더 강하고 진하게, 아는 맛을 어떻게 더 멋있게 보여드릴까 고민이 많았다”며 “시즌1때 코로나 시기를 배경으로 사채판에서 싸우는 복서들 이야기를 다뤄서 이번에도 그 주제를 가져가야 하는데 어떻게 하면 복싱을 앞세워 돈과 인간의 싸움에 깊게 파고들 수 있을까 생각했고, 글로벌 불법 복싱판이 어울릴 것 같았다”고 설명했다.

배우 우도환, 이상이(왼쪽부터)가 사냥개들 시즌2 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 김두홍 기자

우도환과 이상이는 익숙한 얼굴로 돌아오지만, 한층 깊어진 캐릭터로 변신했다. 우도환은 더욱 강인하고 뜨거운 투지를 품은 복서 건우, 이상이는 건우의 든든한 조력자이자 복싱 코치로 새 삶을 시작한 우진을 연기했다.

우도환은 건우의 변화 포인트에 대해 “좋은 집으로 이사하고 삶에 여유가 생겼지만, 여전히 복싱만 생각한다. 세계 챔피언을 목표로 꾸준히 연습하고 성장 중인 모습을 보인다. 3년이라는 시간 동안 육체·내면적으로 많은 것들이 달라졌을 거라 생각했다”며 “쉽게 보여줄 수 있는 게 외형과 액션의 변화였다. 시즌1 대본은 사회 초년생 같은 어린 느낌이 들었다면 이번 대본에는 어른이 되어가는 모습이 비치더라”라고 말했다.

이어 “초반에는 올곧고 인파이팅을 고수하는 액션을 보였다면 백정과 다른 악을 만나고 나서 싸움에 적응을 하고, 변칙적인 것들을 흡수한다. 짐승만큼 무서워야 짐승을 이긴다는 생각에 중점을 두고 액션 변화를 보여준다”고 기대를 높였다.

이상이는 짙어진 인물의 감정에 주목했다. 그는 “건우와 우진은 둘도 없는 친형제처럼 가까운 사이가 됐다. 우진은 복싱에 대한 마음이 아직 있지만 사랑하는 동생이 세계 챔피언이 되길 바라는 마음으로 복서를 내려놓고 코치가 된다”며 “큰 변화점이라고 한다면 책임감이 많아진 것 같다. 세계 챔피언이 되는 것도 직업에 대한 책임감이고, 백정을 만나면서 내 가족, 사람을 지키기 위한 마음도 깊어졌다. 그런 감정이 포인트 같다”고 소개했다.

달라진 액션에 대해선 “심리전과 타이밍 싸움을 중점으로 한 액션이 이번 시즌 우진의 핵심이다. 왼손으로 한방을 노리는 싸움도 포인트”라고 짚었다.

시즌1을 통해 ‘건우진’으로 불리며 환상의 케미를 보여준 두 사람은 시즌2에서 더 깊어진 사이로 기대를 더할 예정이다. 우도환은 “브로맨스를 넘어 브로멜로라고 표현하고 싶다. 소중한 사람을 잃어본 경험이 있는 친구들이라 더 끝까지, 아무도 다치지 않았으면 하는 마음이 통하는 그런 운명 공동체”라고 키워드를 얘기했다.

배우 정지훈, 우도환, 김주환 김독, 이상이(왼쪽부터)가 사냥개들 시즌2 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 김두홍 기자

빌런 정지훈의 등장은 이번 시즌의 핵심 차별화 포인트다. 정지훈은 건우, 우진과 대립각을 세우며 긴장감을 불어넣을 백정을 연기한다. 오직 돈만을 목적으로 움직이는 그는 막대한 시청자 수와 거대한 베팅으로 굴러가는 글로벌 불법 복싱 리그를 운영하는 인물이다.

정지훈은 “무슨 동작을 하든 건우와 우진을 비참하게 만들 수 있어야 하고, 몸도 너무 좋은 것보다 벌크업은 돼있지만 복싱을 할 수 있을 정도여야 한다는 등 감독님이 원하는 그림이 있었다. 오랜만에 조련당하는 느낌이 들어서 오히려 좋았다”고 소감을 전했다.

백정은 내 편이라는 게 없는 인물이다. 조직 내에서도 갖고 싶은 게 있으면 다 적으로 본다. 정지훈은 “감독님과 얘기를 많이 나누면서 백정에 젖어들었고, 그래서 그런 인물을 표현하는 게 그렇게 어렵진 않았다”면서 “다만 평생을 그렇게 살아온 사람을 연기해야 되니까 집에서도 한번 백정처럼 굴어봤는데 혼쭐이 났다”고 말해 웃음을 자아냈다.

김 감독은 정지훈의 연기에 만족했다. 감독은 “건우와 우진을 동시에 이길 수 있는 압도적인 아우라가 필요했는데 그게 딱 지훈 선배였다. 모니터를 볼 때마다 현장에서 감탄사가 많이 나왔다. 우리가 아는 그분이 맞나 싶더라”라며 시즌2만의 색다른 재미를 예고했다.

사냥개들 시즌2는 오는 3일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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