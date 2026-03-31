댕댕이 ‘구강건강 습관’ 들이는 방법… 원데이케어 ‘더블액션 덴탈케어’ 출시

반려견의 구강 건강을 돕는 원데이케어 ‘더블액션 데일리’와 ‘더블액션 소프트’ 제품 사진. 한국카길 제공

한국카길 동물영양·건강 사업부가 운영하는 반려동물 헬스케어 브랜드 원데이케어가 반려견의 구강 건강을 돕는 신제품 ‘원데이케어 더블액션 데일리’와 ‘더블액션 소프트’를 출시했다고 31일 밝혔다. 일회성 관리가 아닌 데일리 루틴으로 실천 가능한 제품이라고 덧붙였다.

수의학 연구에 따르면 3세 이상 반려견의 약 80~90%가 치주질환을 앓는다. 특히 눈에 보이지 않는 플라그는 치주염의 주요 원인으로, 방치될 경우 구강 문제를 넘어 심장·신장·간 등 주요 장기 건강에도 영향을 미칠 수 있다.

이번 신제품은 360도 브러싱 패턴을 적용한 구조 설계를 통해 반려견이 씹는 과정에서 치아 표면과 치간 부위의 플라그와 치석을 물리적으로 제거한다. 동시에 기능성 해조류 성분인 아스코필럼 노도섬을 함유해 치석 형성을 억제하는 생리적 케어를 돕는다. 물리적·생리적 작용을 결합한 이른바 ‘더블액션’ 구조가 제품의 핵심이다.

제품 설계 역시 반려견의 구강 구조와 사용 환경을 고려했다. 치아와 잇몸 라인을 따라 닿도록 날개 형태를 적용하고 치간 거리와 높이에 맞춘 패턴을 구현해 보다 효율적인 마찰 효과를 낸다.

원데이케어 측은 “단순히 성분을 더하는 방식이 아니라 반려견이 자연스럽게 씹는 행동 자체를 구강 관리 루틴으로 확장하는 데 초점을 맞췄다”라고 설명했다.

이번 라인은 반려견의 연령과 치아 상태에 따라 선택할 수 있도록 두 가지 타입으로 구성됐다. 더블액션 데일리는 비교적 높은 마찰력을 통해 치석 제거 효과를 강화한 제품으로 일상적인 구강 관리에 적합한 타입이고, 더블액션 소프트는 부드러운 텍스처로 설계돼 치아가 약한 소형견이나 노령견에게 맞다.

원데이케어 관계자는 “구강 건강은 한 번의 관리로 끝나는 영역이 아니라 식사처럼 매일 반복되는 루틴 속에서 관리될 때 의미가 있다”며 “하루의 루틴이 평생의 건강을 만들 수 있다는 슬로건 아래 보호자가 가장 쉽게 실천할 수 있는 구강 건강 루틴을 제시하는 제품”이라고 말했다.

원데이케어는 향후 식사와 영양 영역 전반으로 토털 헬스 케어 브랜드 전략을 본격화하며 구강 케어를 넘어 반려견의 전반적인 건강을 하루 단위 루틴으로 관리하는 글로벌 프리미엄 브랜드로서의 정체성을 강화한다는 방침이다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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