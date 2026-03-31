“키씨와 소중한 시간” 키오라, 亞 투어 서막 열었다…컴백까지 열기 ‘올려’

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 서울 팬미팅을 성공적으로 마치며 아시아 투어의 서막을 화려하게 열었다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 지난 28일부터 이틀간 서울 한남동 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 개최된 아시아 팬미팅 투어의 서울 공연을 통해 팬들과 특별한 시간을 가졌다. 이번 팬미팅의 메인 테마인 ‘탐정’ 콘셉트에 맞춰 편곡된 히트곡 ‘Midas Touch’로 포문을 연 이들은 ‘Sticky’, ‘쉿 (Shhh)’, ‘Think Twice’, ‘Painting’ 등 화려한 퍼포먼스와 섬세한 보컬 실력을 오가는 다채로운 세트리스트로 팬들을 열광시켰다.

특히 오직 팬미팅에서만 볼 수 있는 스페셜 스테이지가 백미였다. 멤버들은 복고풍의 티아라 ‘Bo Peep Bo Peep’과 여름의 대명사 씨스타의 ‘Loving U’를 자신들만의 색깔로 재해석하며 새로운 매력을 발산했고 오는 4월 6일 발매 예정인 신곡 ‘Don’t mind me’ 무대를 최초로 선공개하며 현장 분위기를 최고조로 끌어올렸다.

또한 공연 중간 진행된 ‘프로파일링 토크’와 게임 코너에서는 탐정으로 변신한 멤버들이 팬들과 밀도 있게 소통하며 즐거움을 선사했다. 멤버들은 곧 발매될 새 앨범의 비하인드 스토리를 깜짝 공개하며 다가올 컴백 활동에 대한 기대감을 한층 고조시켰다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 소속사를 통해 "오랜만에 국내 키씨(팬덤명)과 만나 소통할 수 있어 더욱 소중하고 기쁜 시간이었다. 이제 'Who is she'로 컴백을 하고 팬미팅 투어까지 바쁜 일정이 이어지지만 팬분들께 받은 에너지를 바탕으로 최선을 다해 활동하겠다"고 전했다.

서울 공연을 성황리에 마친 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 오는 4월 6일 컴백과 함께 아시아 주요 도시를 돌며 글로벌 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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