“매드포갈릭서 댕댕이와 겸상해요”… 반려동물 전용메뉴 3종 출시

매드포갈릭의 반려동물 전용 메뉴 3종 이미지. 엠에프지코리아 제공

“매드포갈릭에서 댕댕이와 겸상해요!”

엠에프지코리아(MFG KOREA)가 운영하는 매드포갈릭이 반려동물을 위한 전용 메뉴 3종을 출시했다고 31일 밝혔다. 파인다이닝 업계 최초의 독립형 펫존 운영에 이어 동반한 반려동물을 위한 먹거리까지 내놓으며 반려가족을 향한 진심을 보이고 있다.

‘위드펫’ 매장인 스타필드마켓 경산점, 안성스타필드점에서 주문 가능한 이번 펫 전용메뉴는 엄선 원재료와 균형 잡힌 영양 설계가 바탕 됐으며 기발한 네이밍도 눈에 띈다.

‘댕댕이라구 미트볼’은 소고기와 돼지고기로 만든 미트볼에 토마토, 단호박, 브로콜리 등 신선한 채소를 더했다. ‘연어 크림 펫스타’는 신선한 연어와 고소한 고구마, 아삭한 그린빈을 부드러운 크림소스와 함께 즐길 수 있다. ‘멍이보감! 홍삼계탕’은 담백한 닭고기에 홍삼, 단호박, 병아리콩, 표고버섯을 담았다.

반려동물과 함께 미식을 느낄 수 있는 위드펫 매장은 일반 고객 공간과 분리된 별도의 펫존을 두고 공기청정 시스템과 반려동물 예방접종 확인 절차를 갖춰 법적·위생 기준을 충족하는 외식 환경을 제공한다.

아울러 스타필드의 야외 반려견 놀이터 ‘펫파크’와 ‘펫라운지’는 물론 펫용품 전문 매장 ‘몰리스펫샵’ 같은 반려동물 친화 시설과의 연계로 ‘원스톱 펫 동반 라이프’를 누릴 수 있다.

윤다예 매드포갈릭 대표는 “펫 전용 메뉴 출시로 반려가족이 매드포갈릭의 프리미엄 미식을 공유할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 모든 고객의 세분화된 취향과 라이프스타일을 세심하게 고려해 브랜드 가치이기도 한 ‘모두의 다이닝’을 완성해갈 것”이라고 말했다.

스타필드 빌리지 운정에도 입점을 앞둔 매드포갈릭은 향후 반려동물 동반 외식 공간을 지속 확대한다는 방침이다.

박재림 기자 jamie@segye.com

박재림 기자 jamie@sportworldi.com

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