고여있지 않는다…김준수(XIA), 10년 만 정규앨범 ‘GRAVITY’로 컴백

가수 김준수(XIA)가 약 10년 만에 정규앨범을 발매하고 가요계에 돌아온다.

오늘(31일) 팜트리아일랜드는 “김준수가 다섯 번째 정규앨범 ‘GRAVITY(그래비티)’ 발매를 확정하고 오는 6월 본격적인 가요계 컴백에 나선다”고 밝혔다. 그간 ‘알라딘’, ‘비틀쥬스’, ‘데스노트’ 등 뮤지컬 배우로서 활약해온 김준수는 약 10년 만에 정규앨범을 선보이며 본업인 가수로 돌아오는 것.

정규앨범 발매 소식과 함께 김준수는 공식 SNS 채널을 통해 신보 ‘GRAVITY(그래비티)’의 콘셉트를 구현한 티징 이미지를 선공개하며 컴백 열기를 더욱 끌어올렸다. 어둠 속, 빛이 응집되는 이미지를 형상화하며 타이틀 ‘GRAVITY’가 강조된 티징 포스터는 새 앨범의 메시지를 직관적으로 전달하며 향후 공개될 콘텐츠에 대한 기대감을 더했다.

정규 5집의 앨범명 ‘GRAVITY’는 ‘중력, 끌어당기는 힘’을 의미하는 단어로, 서로 다른 시간을 지나왔음에도 결국 다시 한 지점으로 이끌리듯 피할 수 없는 끌림과 흔들림 속에서도 변하지 않고 서로에게 돌아오게 되는 이야기를 담았다.

특히 김준수의 컴백은 지난 2024년 6월 발매된 디지털 싱글 ‘스물한 번째 계절이 널 기다릴 테니까’ 이후 약 2년 만에 선보이는 신보이자, 2016년 5월 정규 4집 ‘시그니처(XIGNATURE)’ 이후 약 10년 만의 정규앨범이다. 김준수가 본업인 가수로 돌아오는 만큼 오랜 시간 ‘XIA(시아)’로서의 활동을 기다려온 팬들에게 더욱 의미 있는 컴백이 될 것으로 보여진다.

또한 김준수가 지난해 ‘XIA 2025 CONCERT Chapter 2 : Festa(시아 2025 콘서트 챕터 2 : 페스타)’ 현장에서 깜짝선공개한 ‘그대 이별은 어떤가요’가 이번 앨범에 수록될 예정인 가운데, 타이틀곡을 비롯한 수록곡 전반에 대한 궁금증이 커지고 있다. 이에 10년 만에 발매되는 정규앨범인 만큼 김준수는 현재 앨범 준비에 박차를 가하고 있다.

뮤지컬 ‘비틀쥬스’ 종연 이후 차기작 ‘데스노트’ 무대를 이어가며 방송 출연 등 2026년 상반기 다채로운 활동을 선보이고 있는 김준수는 쉴 틈 없는 열일 행보 속에서 가수 컴백 소식까지 전하며 올라운더 아티스트로서의 입지를 다시 한 번 각인시켰다. 신보를 통해 선보일 음악에도 국내외 팬들과 리스너들의 관심이 이어지며 올 중반기에도 그 활약을 이어갈 전망이다.

한편, 김준수의 다섯 번째 정규앨범 ‘GRAVITY’는 오는 6월 중 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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