자두×안영민, 고흥을 노래로 담았다…지자체×대중음악 결합한 새로운 시도

독특한 음색으로 꾸준하게 사랑받는 가수 자두가 봄과 함께 새로운 음악으로 돌아온다.

자두는 히트곡 프로듀서 로코베리 안영민과 손잡고 전라남도 고흥군 관광브랜드 음악 프로젝트에 참여했다. 이번 곡(제목:봄바람 휘날리고)은 고흥의 봄을 감성적으로 담아 노래로 풀어낸 작품으로, 자두의 맑고 따뜻한 보컬과 안영민의 섬세한 프로듀싱이 어우러져 완성됐다.

이번 프로젝트는 고흥군청이 제작 지원에 참여했으며, 헤이엔터씨가 기획을 맡아 지자체와 아티스트의 협업을 성사시켰다. 지자체가 대중음악 방식으로 지역의 감성을 풀어낸 사례는 드문 시도로, 새로운 지역 브랜딩 접근법으로 주목받고 있다.

특히 이번 곡은 특정 지역명을 직접적으로 드러내는 기존 방식에서 벗어나, 고흥의 봄이 지닌 분위기와 정서를 음악으로 담아낸 점이 특징이다. 단순한 캠페인성 홍보곡이 아닌, 자연스럽게 듣고 공감할 수 있는 대중가요 형식으로 제작됐다.

자두는 "고흥의 아름다운 봄을 담은 노래에 참여하게 되어 영광이다. 봄에 잘 어울리는 따뜻한 곡이고, 개인적으로도 노래가 너무 좋아 즐겁게 작업했다"며 "많은 분들께 편안하게 다가가는 음악이 되었으면 좋겠다"고 전했다.

안영민 역시 "헤이엔터씨와 함께 이번 프로젝트를 진행하게 되어 의미가 컸고, 자두 씨와의 작업도 굉장히 즐거웠다"며 "이 노래를 통해 고흥이라는 곳이 더 많은 분들께 알려지는 계기가 되었으면 좋겠다"고 밝혔다.

이번 음원은 4월 1일 봄과 함께 공개되며, 이후 고흥의 풍경을 담은 영상 콘텐츠와 함께 다양한 플랫폼을 통해 대중들과 만날 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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